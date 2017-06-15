大甲舊台汽總站停車場完工 7月前免費停車

大甲舊台汽總站停車場完工，暫時免收費。（記者張軒哲攝）

2017-06-15 15:24

〔記者張軒哲／台中報導〕為解決大甲市區停車問題，大甲區公所拆除剷平大甲警分局舊宿舍與舊台汽總站空地，目前已鋪設柏油，預計規畫160個平面停車位，採投幣式收費方式管理，目前暫時免費讓民眾停車，到市區採買與附近住戶紛紛將車輛停放。公所指出，預計7月底會完成柵欄與自動收費設施，預估8月開始收費。

大甲市區停車位有限，每逢假日與媽祖遶境、過年期間，停車位一位難求，讓外地民眾與居民大嘆停車不便，因大甲警分局與大甲地政事務所，已決定在近年遷移至美人山營區用地，停車場改建將讓民眾停車更便利，在民代與居民建議下，市府將大甲分局旁朝陽段260、261、290地號警分局舊宿舍與舊台汽總站，改建平面停車場，紓解鎮瀾街公有停車場壓力，以供民眾使用。

這塊0.4公頃用地，規劃約160個停車位，近日已整地完成並鋪設好柏油，尚未畫妥格線，免費開放給民眾停車。不少附近居民趕緊將車輛停放，到農會洽公或逛蔣公路民眾也把握1個多月免費停車期間，紛紛將車輛停入。

大甲區區長劉來旺說，7月底會全面完工，預估8月收費，停車場使用優先順序依公務車及公務人員停車需求，調查後送公所協調地政所與警分局需用停車位，並優先提供大甲里與朝陽里居民月租，約三分之一車位提供臨停使用，依台中市停車管理辦法收費，採自動繳費方式管理，若仍不敷使用，會再研議加蓋1層樓，總車位可達300個。