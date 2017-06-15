台中歌劇院到處漏水 民眾怒批「伊東豊雄看到也會哭」

有民眾投訴台中歌劇院從停車場、一樓大廳、五樓餐廳全都在漏水，更怒批：「花幾十億蓋這種建築物，下雨就漏！建築大師伊東豊雄如果看到這樣應該會哭吧！」（資料照，記者張菁雅攝）

2017-06-15 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕台中國家歌劇院為日本知名建築師伊東豊雄設計，斥資4.3億元、耗時8年完成，不過近來在梅雨鋒面和西南氣流影響下，有民眾投訴歌劇院從停車場、一樓大廳、五樓餐廳全都在漏水，更怒批：「花幾十億蓋這種建築物，下雨就漏！建築大師伊東豊雄如果看到這樣應該會哭吧！」

根據《蘋果日報》報導，台中一名黃小姐昨日帶爸媽到台中國家歌劇院參觀，不過卻一路都是漏水，她到停車場停車時，發現收費機器旁放著水桶，天花板不斷滴水，到了一樓大廳之後，落地窗也噴雨進來。黃小姐表示，正當她想去服務台反應時，已經看到很多人在服務台前反應漏雨漏水，有民眾怒批：「都已經開幕那麼久了，到底有沒有管理好？蓋不好，也沒辦法維護，介紹台中國家歌劇院影片全球播送中，如果外國人來台中參觀，卻被雨滴到，不是丟臉丟到國外去了！」

對此，台中國家歌劇院營運部經理吳麗珠坦言，歌劇院的確出現漏水情況，漏水處都是玻璃邊框，在接縫處可能因為密合度不佳導致漏水，但目前設備都在廠商的保固範圍內，會請廠商盡快修復漏水處，同時也針對漏水造成民眾不便表達歉意。