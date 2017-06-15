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艋舺龍山寺明起再減香 僅留正殿1座爐

香火鼎盛的台北艋舺龍山寺，明（16日）再減爐，原先的天公爐、觀音佛祖爐及聖母爐3座香爐將只保留正殿的觀音佛祖爐。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-06-15  15:29

〔即時新聞／綜合報導〕香火鼎盛的台北艋舺龍山寺，明（16日）再減爐，寺內3座香爐縮減為1座，將邀台北市長柯文哲、台大校長楊泮池、台大醫院多名醫師出席，並於明上午9點30分封爐。

根據《中央社》報導，繼2014年台北行天宮全面禁燒香後，艋舺龍山寺也進行減香作業，在2015年將寺內7座香爐縮減為天公爐、觀音佛祖爐及聖母爐3座，今年再決定僅保留正殿的觀音佛祖爐1座，原定5月就要縮減，但考量到改變信徒習慣應多花一點時間宣導，而延後到6月才正式實施封爐。

為配合台北市政府宣導，艋舺龍山寺除邀請台北市長柯文哲出席封爐活動外，也一併邀請台台大校長楊泮池、台大醫院多名醫師等出席參與，讓信眾從健康的觀點了解減爐的原因，日前台大研究報告指出，過多焚香導致寺廟周邊空氣品質惡化，對信徒的身體有負面影響。

龍山寺寺務組表示，民眾未來參拜僅需拿1炷香參拜，並且香的長度將從原本的1尺6減至1尺3，強調信徒無論是拿香、還是雙手合十，有誠意才是最重要的。

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