最美畢業回憶！ 小學畢業生為植物人演奏、朗讀

2017-06-15 15:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「祝叔叔、阿姨健康平安」、「真希望你們可以跟我一起去畢業旅行」、「護士阿姨辛苦了！」，國立屏東大學附設實驗小學六年一班26位學生，今（15）日在導師黃淑娟帶領下，參訪創世基金會屏東分院，除了捐出1箱發票，也在病床前演奏音樂、朗讀故事書給院民聽。

6月是畢業季，屏大附小的學生們想給自己不一樣的畢業回憶，他們先討論如何幫助弱勢植物人，接著決定參與創世「集愛發光」活動，透過最沒有負擔的方式─捐發票，為植物人安養盡心力；今天上午他們更親自到創世屏東分院，將關心與祝福傳遞給院民。

學生們在祈福明信片上，寫下對植物人及護理師的愛與祝福，同時大聲朗讀出來，並在院內的牆壁貼上屏東景點鵝鑾鼻的海報，向院民介紹畢業旅行時在墾丁的所見所聞，希望透過說故事，帶著植物人叔叔、阿姨去旅行。接著同學們分組演奏直笛、小提琴、烏克麗麗或是說故事，馮子峻帶來「扮豬吃虎」繪本，希望院民聽了心情會輕鬆；陳柏瑞則說，以後要來當志工。

創世屏東院長林艾樺表示，近年發票捐贈量明顯減少，10年前屏東每月約14萬張，目前僅8、9萬張，若以1張發票平均中獎0.9元來計，捐10張發票可以幫忙買1片尿片，而植物人每天約需用10片；目前正舉行「集愛發光」支持植物人雙軌（安養、到宅）服務，民眾捐贈10張發票，即可索取屏東郵局提供的祈福明信片。