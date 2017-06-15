環署提空污總量管制具效果 環團：別把空污量當黑金

2017-06-15 14:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對「高屏空污總量管制」成效，環保署今表示，至2018年6月第一期程結束前，預估將有161家工廠必須進行實質減量，項目包含TSP、SOX、NOX、VOC共約1000公噸，對空污減量有所助益，且透過實際削減量，才能進行增量抵換，年底前將會進行相關修法。

「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」於2015年6月實施，去年底完成排放量基線認可，完成認可排放量核定工作，大約占許可排放量6至8成，對於既存工廠空污排放量限縮其上限。環保署指出，2018年6月第一期程結束前，預估將有161家工廠必須進行實質減量，項目包含TSP：519公噸、SOX：63公噸、NOX：108公噸、VOC：248公噸，總共約1000公噸。

環保署空保處長蔡鴻德提到，總量管制的精神在於「逐期削減」、「總量不增」，逐期削減透過要求既存工廠必須符合最佳可行技術（BACT）第一期削減目標為5%；而總量不增則是透過抵換方式，在新設或擴廠或增產前，必須先取得排放量來源。

蔡鴻德解釋，許可的排放量已經是目前可以排放的最大量了，而認可排放量則是依據1998-2014年申報實際量結果，並考量個案來認定。至於認可排放量到實際排放量的中間差額，是不能夠作為差額買賣量，必須因防制設備削減的量才可當作買賣額度。另外，關廠排放量削減後，才可售出給新設工廠。

蔡鴻德也說，對增量抵換加嚴進駐條件，包括既存工廠減量額度、乾淨燃料、車輛汰換、綠電、其他量化減量措施等，從各類污染源先進行減量，新廠才能增量。相關法制作業「削減量差額認可保留抵換及交易辦法」、「既存固定污染物排放量認可準則」則會在年底前進行。

不過南部反空污大聯盟召集人陳椒華對此提出回應表示，空污量是公共財，在實質空污未減量下，環保署不該任意抵減與交換，別把過去給太高的「空污量」當成「黑金」。陳椒華認為，空污認可量要求至少應下修至近3年申報量平均。

對於環保署認為減量有功效，陳椒華說，目前環保署之減量只是「認可量」下修，非實質減量，更未看到已有實質減量數據，甚至認為今年之空污情況並未比去年有具體改善情形。

陳椒華強調，空污是公共財，不該過往錯誤給的太高的污染量，今日卻轉為黑金，讓污染業有機會擴張，包括近日中油新四輕擴廠案，她高度懷疑與高屏空污總量管制計畫施行後中油容易拿到抵減污染量有關。