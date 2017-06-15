建國啤酒廠轉型精釀酒廠 貯酒大樓做藝術展演空間

2017-06-15 14:33

〔記者張凱翔／台北報導〕二〇一四年台灣菸酒公司向北市府提都市計畫變更，建國啤酒廠五‧二公頃的土地將轉型為啤酒文化專用區，若都市計畫變更通過、招商完成後，可望成為結合精釀啤酒、歷史文化和藝術展演空間的開放式園區。其中，有四成土地共六千四百坪回饋給北市府，今北市府與台酒公司宣布，原作為行政大樓的貯酒大樓將啟動「Fun Arts Space」計畫，打造多媒體藝文展演空間，並將大樓西側剖開露出裡面容量達高數百噸的貯酒槽，讓路過民眾參觀。

台酒建國啤酒廠基地面積五‧二公頃，建於一九一九年，是日治時代台灣唯一啤酒製造廠，一九七五年更名建國啤酒廠，至今近百年歷史。二〇〇〇年、二〇〇六年，包裝工廠、釀造大樓和貯酒室與倉庫和生產線，分別被指定為歷史建築與古蹟，二〇一四年台酒向北市府提都市計畫變更，希望能從工業區轉型商業用途，去年北市副市長林欽榮和台酒公司董座吳容輝拍板，宣布該區從工業區轉為啤酒文化專用區，區內古蹟全數保留。

北市府規劃，除古蹟全數保留外，還要規劃博物館、公園等設施，希望能成為新觀光景點。另外，開區雖已完成文資鑑定，但因去年新版《文資法》上路，規定公有土地開發還須再次鑑定，這部份也將依程序辦理。

林欽榮表示，市府取得回饋共六千四百坪空間，貯酒大樓將由文化局經營多媒體藝文展演空間，北方公園與廣場區北市會再交給台酒以地上權模式營運，至於釀酒廠和生產線仍是台酒經營。

吳容輝表示，都市計畫變更將從六月廿三日公展至七月廿三日，若順利通過的話就可以找廠商來開發，未來啤酒廠會走精釀啤酒路線，會打造具有夜生活、社交休閒的場所，可以和文化局的展演空間共生共榮。

文化局長鍾永豐表示，貯酒大樓空間挑高、結構堅固，能利用空間很大，將轉為以跨界藝術為主之排練場、複合式展演空間；周邊又有有華山文創園區、三創等，加上交通方便，給藝術團隊和市場交流很多機會，期待這邊會有很好的夜生活文化。

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