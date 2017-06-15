基隆綠竹筍評鑑 他們這一家狂得獎

2017-06-15 14:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市106年綠竹筍評鑑比賽今天在基隆市農會登場，由桃園區農改場等評審依據綠竹筍的外觀、柔嫩度及糖度等項目進行嚴格評比後，由資深筍農陳蓮枝的女兒陳燕樺以94.8高分一舉拿下特等獎殊榮，陳燕樺說，以前父親常奪冠，此次也為他拿到冠軍，相當開心。

基隆市綠竹筍栽種面積約150公頃，年產量約600公噸，產期由5月到10月，盛產期則在6到8月間，今年綠竹筍評鑑共有34名筍農報名參賽，基隆市農會為求公平、公正，特別請來桃園區農改場擔任評審，依據外觀（25％）、色澤（20％）、柔嫩度（25％）、糖度（15％）、重量（15％）等評分標準進行評比。

經過嚴格評選後，陳燕樺的綠竹筍在柔嫩度得到滿分，色澤差1分滿分，以94.8分拔得頭籌拿下特等獎，滕秀杰、詹林添獲頭等獎，壹等獎則由陳德利、陳素卿、陳德郎獲得，優勝李添財、葉阿妹、朱鎮宏、陳進發。

其中，陳素卿是陳燕樺二姐，大哥是陳進發、叔叔陳德利，一家子參賽都得獎，最為引人注目。陳燕樺說，今年受到多雨影響，綠竹筍長得較慢、較少，產量少了約四分之一，目前市場零售價格每台斤150元到160元左右。

陳燕樺說，參賽10年來，只有第1年沒得獎，以前都是父親得第一名，2年前父親退休後，這次替他拿第一名回來，傳承他的精神，相當開心，回家也要馬上向他報告喜訊，讓他高興。

陳燕樺說，為了有好竹筍參賽，今天特地半夜1點去挖竹筍，怕鬼又一個人走40分鐘的路，挑了2擔共100斤，走2趟回來，也因為每天挑擔，長不高，實在太辛苦了，有朋友跟她一起去挖竹筍，回來時不禁感嘆，以後不會和賣竹筍的殺價，實在太辛苦了。