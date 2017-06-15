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土石沖入三合院 屋主質疑後方山坡濫墾

土石流從三合院後方山坡沖下。（記者李忠憲攝）

2017-06-15  14:25

〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區水源路南坑巷一處三合院，後方山坡地在豪大雨侵襲下，昨天下午4點多爆發土石流，大雨夾帶著土石往下沖刷，電線桿倒塌，三合院的房間首當其衝，整屋子被灌入爛泥還溢流到其他房間及廣場，椅子、水桶也被沖出。

住三合院下方的陳仕周表示，三合院是祖厝，目前是堂兄弟居住，當時他看見門前的水流夾帶土油，感覺不對勁，趕去三合院找堂哥，出門即聽到不尋常的聲音，趕快叫大家逃離，果然就看著山坡上土石流沖下，十分嚇人。

堂哥陳益讚則說，當時自己在屋內休息，太太在廚房煮飯，聽到呼喊聲立即奪門而出、趕緊逃命，還好命大。

陳仕周表示，祖厝居住好幾代，從未發生土石流，質疑地主陳祈瑀3年前向親戚買下林地就濫墾，種植香蕉等樹木，以致爆發土石流釀災，所幸不是發生在深夜，否則後果將不堪設想。未來還要下好幾天大雨，非常憂心土石持續往下沖，造成更大災害。

地主陳祈瑀否認是兇手，他說3年前買下2甲山坡地，開墾的是山的另一邊，種植肖楠、黑松、紅杉木等。三合院後面這一片沒有開墾，種植的香蕉是短期作物。

台中市水利局獲報後也到場了解狀況，將釐清責任歸屬，若有違法事實將依法開罰。

三合院廣場出現地基塌陷。（記者李忠憲攝）

土石流衝入三合院屋內，椅子被沖出門外。（記者李忠憲攝）

陳姓屋主親戚指著土石流將上方的香蕉樹沖下。（記者李忠憲攝）

三合院屋主之一的陳仕周（右）指控山坡濫墾引發土石流，但地主陳祈瑀（左）否認。（記者李忠憲攝）

三合院屋主陳益讚（右）在堂弟陳仕周（左）提醒下及時逃生。（記者李忠憲攝）

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