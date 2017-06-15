雲林縣禽流感未止 今年已撲殺93.6萬隻禽

2017-06-15 14:18

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕台灣即將進入盛夏，日前氣溫已飆高到35度C，但原本應該在冬季盛行的禽流感卻仍然沒有停止，今天雲林縣東勢鄉一處火雞飼養場再傳禽流感，撲殺數量達1811隻。

雲林縣防疫所技正鄭安國表示，累計今年雲林縣爆發的禽流感已有74場，其中火雞3場、鵝3場、鴨6場，其餘62場都是雞隻禽流感，至今天為止撲殺總數量已達93萬6000隻左右。

鄭安國表示，夏季的陽光紫外線可以殺死病毒，但如果環境中繼續存在著病毒，例如染病的野鳥入侵禽場等，即使在夏季還是可能出現禽流感。