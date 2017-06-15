台南公園流瀑雨中通水 重現百年前風貌

台南公園百年慶生活動，修護後的日式庭園流瀑，今日式通水重現風貌。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-15 14:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕慶祝台南公園百歲生日，今天重頭戲，日式庭園流瀑正式通水，重現昔日風貌，雖然天氣下雨，仍不減市民熱情來觀禮，為迎接公園下一個百歲作歷史見證。

市長賴清德主持通水典禮，他表示，公園花草樹木需要雨水灌溉，流瀑也需要流水屏屏，老天爺「送禮」賜雨同為百年公園慶生，祝福今天真是個「遇水則發」的特別日子。

百年慶活動意義深遠，市長賴清德頒發感謝狀給百年前捐款（寄附）的台鹽、台銀等大會社，更感謝當時更多台灣人小額捐款的無名英雄。台南公園是全台唯一由民間捐獻大半經費興建，當時民間捐款達5萬圓，加上大會社捐款3萬圓，都是促成台南公園完工的力量。

賴清德形容說，台南公園也算是重要「基礎建設」，陪伴台南人走過無數生活歲月，百年慶有別於以往煙花式的大型活動，從公園「體檢、治病、強身」，持續推動各項與民間合作，沿續百年前公民合作精神，一起為台南公園與大台南綠地建設注入新生的活力。

市長賴清德頒發寫生與攝影比賽得獎者，原本大會因雨要簡省流程「一次到位」大合照，可是不少家長帶小朋友冒雨參加，就為了拍照紀念，賴清德主動建議逐一頒獎，不讓大人小孩失望。

不過，典禮儀式原安排市長賴清德與協助流瀑修護的日本庭園大師北山安夫，共同將京都贈送清酒隨來賓輕舀入水，象徵源源不絕的台南公園與台日交流意義，則因雨受到影響，賴清德及觀禮來賓在公園康樂台主持啟動儀式，北山安夫則代表在流瀑庭園注水，連線視訊共同完成通水儀式。

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