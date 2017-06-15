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勞工大學招生中  歡迎勞工朋友報名

2017-06-15  14:05

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工大學第27期共開設156門課程，含勞動法令、運動休閒、語言學習、文創藝能等，自6月17日至6月30日受理報名，開課地點遍及前鎮區的勞工局及獅甲會館、鳥松區的勞工局澄清服務中心、鳳山地方文化館等，歡迎勞工朋友踴躍參加！

繼「就業服務人員專業職能班」後，本期新開「勞動法令初階班」，由邱駿彥老師講授勞動基準法、勞資爭議處理法等法律基礎概念，課程免收研習費，到課次數達5分之4以上即取得結業資格，名額有限、秒殺課程報名要搶快！

勞工朋友繁忙工作之餘，生活也需要適度放鬆，增添創意調劑身心，本期開設「生活創意木工」，只要一點巧思就可做出別出心裁的木工小物，喜愛手作的朋友別錯過。

此外，勞工大學也因應資訊科技發展趨勢，開設眾多電腦技術課程，包括「3D列印歡樂入門班」、「Sketch Up 3D立體繪圖入門超值班」、「2D平面製圖入門超值班」、「Photoshop視覺創意廣告入門班」、「WooCommerce免費綱路商店操作入門」、「電腦組裝維修入門超值班」、「開心學習APP製作」等，希望讓民眾提升職場加值技能，在就業與創業上都更得心應手。

此外，導覽解說為觀光遊憩產業及博物館推廣教育的重要技能，本次開設「博物館與導覽解說班」，有興趣的朋友務必把握難得的課程。

歡迎勞工朋友一起加入終身學習行列，詳細課程內容可上勞工大學網站查詢，或電洽07-3328110分機322、323。

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  • 3D列印繪圖班。（圖由勞工局提供）

    3D列印繪圖班。（圖由勞工局提供）

  • 手工皂初級班。（圖由勞工局提供）

    手工皂初級班。（圖由勞工局提供）

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