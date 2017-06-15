巴掌仙子戰勝癌症 捐髮送愛助癌友

2017-06-15 14:05

〔記者湯世名／彰化報導〕巴掌仙子黃小妹妹7年前出生時僅重480公克，2歲時挺過肝母細胞瘤，今年即將邁入小學之際，她決定把留了近4年、30多公分長的秀髮剪下，捐給化療掉髮的癌友使用，她的母親紅著眼眶說，女兒接受這麼多人幫助後，第一次由她自己決定要來幫助別人，令人欣慰。

今天當彰化基督教兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師林明燦與黃小妹妹的母親一起為她剪下長髮時，她的母親還流下淚水，但黃小妹妹非常勇敢，還拿面紙為母親擦拭淚水，林明燦則送給黃小妹妹書包、帽子，慶祝她今年上小學。

當年為黃小妹妹的母親進行人工受孕的彰基婦產科醫師陳明說，黃小妹妹的母親經歷相當辛苦的懷孕過程，23週時剖腹生下黃小妹妹，早產的黃小妹妹，出生時體重僅480公克，經彰基兒童醫院主任蕭建洲及早產兒醫療團隊照顧，住院7個月，體重達到3800公克後，平安出院。

黃小妹妹出院後持續接受早產兒追蹤照護，當時2歲的她因持續發燒、咳嗽就醫，卻意外在醫師觸診時發現腹部腫大，經電腦斷層掃描、核磁共振檢查確診罹患肝母細胞瘤，開始進行化療，隔年4月痊癒出院，被彰基視為奇蹟。

黃小妹妹人生歷程中許多貴人幫助，她的母親常準備禮物、玩具致贈彰基兒童醫院兒癌病房，回饋醫護團隊的愛護與照顧，並向兒癌病童傳遞愛與關懷的鼓勵，在母親的潛移默化下，黃小妹妹也懂得感謝跟回饋，今年即將上小學之際，黃小妹妹將留了近4年的長髮捐出來，讓切膚之愛基金會作成假髮供癌友使用。

黃小妹妹的母親說，期望女兒「健康長大」，因為接受這麼多人幫助，女兒也常說要幫助別人，因此剪下女兒化療之後長出的長髮，捐給癌症病友，就是女兒幫助別人的第一步。