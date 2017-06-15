竹市企業攜手護河川 林智堅肯定「水環境戰士」

2017-06-15 13:56

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市在地企業為了攜手守護河川，台灣玻璃、正隆公司與喬科公司率先投入認養行列，今天拋磚引玉捐贈巡守裝備，提升巡守作業效能，市長林智堅肯定企業回饋社會，也感謝巡守隊們第一線守護河川，盡心盡力，猶如「水環境戰士」，他也號召大家共同響應，維護新竹市河川環境。

林智堅指出，新竹市自92年成立水環境巡守隊，至今已有14年歷史，不分日夜長期默默守護河川水體，定期辦理區域淨溪活動，為河川進行水質監測，成功扮演水環境巡守的第一線尖兵，已經讓新竹市的河川巡守涵蓋率高達85%，並多次獲得全國性評比認可，他特別對水環境戰士們長期以來的努力表達感謝。

三大企業今天合力捐贈300件附多功能口袋的透氣背心、63個水質監測包，提高巡守隊員工作舒適度，並能即時掌握水質狀況，守護水體環境。林智堅也提到「灌溉河神－隆恩圳」目前有企業積極洽談認養，歡迎大家一起加入水環境巡守行列，新竹市河川保育有賴全體市民的共同維護。

今天林智堅一一頒發感謝狀給竹市23個巡守隊，當中虎山里巡守隊羅木華先生，是最資深且元老級的隊長，創隊至今連續14年默默守護客雅溪的一草一木。他開心的說，客雅溪的水質變乾淨了，每年看到越來越多候鳥回來，就知道一切的努力很值得，再加上市政府建設的客雅溪河岸步道，更可以貼近水環境，親身體驗豐富的溪畔生態之美。

巡守隊最年長的88歲彭進福先生，是康樂里水環境巡守隊員，總是笑容滿面的他表示，烏瓦瑤圳養育他一輩子，他也要守護水圳一輩子，定期進行水質監測，為水圳做健康檢查，康樂里的有機菜園也在優良水質的培育下健康茁壯，讓他感動於自然界的生命力。