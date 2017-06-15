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帶狀強降雨集中雲林！ 7測站累積雨量逾百毫米

滯留鋒面及西南氣流影響。高雄市區從清晨開始降雨，至中午雨勢時大時小。（記者黃志源攝）

2017-06-15  13:50

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面持續發威，目前鋒面主體在中部一帶，根據氣象局觀測，雲林、高雄地區已有8個測站日累積雨量超過百毫米，其中7個測站都在雲林，雨勢大量集中在中部地區。氣象局表示，今天午後雨勢將以西半部為主，南部山區及中部平地也有豪雨發生機率，民眾務必嚴加戒備。

氣象局表示，目前鋒面帶狀強降雨集中在雲林一帶，時雨量最大一度達60毫米，北部今天雨勢雖比昨天小，但仍要攜帶雨具。中南部地區今天豪雨區範圍縮小，中彰、雲嘉地區降雨範圍由山區轉移到平地，要嚴防大雨及局部豪雨發生。

氣象局表示，明後2天西南氣流增強，中南部降雨將更明顯，可能有豪雨以上雨勢，不排除有大豪雨機率發生；西半部地區也有豪雨甚至大豪雨以上等級降雨發生。

氣象局提醒，這波滯留鋒面停留在台灣的時間相當長，雖然期間鋒面位置跟強弱都還是會有些變化，但是整體降雨影響預計會持續到下週四，下週五、下週六滯留鋒面才會逐漸遠離，但是在西南風影響之下，天氣依然呈現不穩定的型態，西半部地區仍有陣雨或雷雨，東半部地區仍有短暫陣雨或雷雨，惟後期資料不確定性較大，仍有待持續觀察。

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