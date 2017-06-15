傳正濱漁港轉型遊憩港 基隆漁民掛白布條抗議

2017-06-15 13:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕漁業署、基隆市政府今天召開「歷史建築漁會正濱大樓周邊規劃之正濱漁港港區設施規劃說明會」，但外傳正濱漁港將轉型為休憩港，引發漁民不滿集體起身離席，並懸掛「堅決守護台灣百年漁業基地」、「林右昌！終結基隆漁業的罪人！」白布條抗議；對此，相關單位澄清是空穴來風，一切都還在討論階段，尚未定案。

基隆區漁會於前年將歷史建築漁會正濱大樓無償捐贈給基隆市政府，市府曾委託國立台北藝術大學辦理資源盤點調查計畫，透過訪談、田野調查，盤點舊漁會大樓的周邊資源。

市長林右昌曾說，舊漁會大樓是東岸觀光廊帶上一個重要節點，但市府並不急著進行硬體整修，而是一步一步先將活動與周邊社區引入，讓舊漁會大樓重新與地方產生連結，凝聚大家對這個地區的想法，共同思考再生方向。

「吃漁民夠夠！」、「乞丐趕廟公！」漁民痛批，捐漁業大樓給市府，是希望市府能將漁業與現代文創結合，進一步提升漁業價值，現在棄之無為就算了，竟要把漁民趕走，扼殺百年漁業根基；也有漁民說，選舉快到了，當初的承諾與實際進度有落差，在趕進度，但台灣最缺乏的是實實在在的在地產業，而不是虛幻表面的榮景。

基隆市文化局長馬嫻育表示，今早漁民提出的陳情，已經收到也很慎重地帶回市府，市府從未提出如漁民或議員所擔心的情事，前次會議結論是說考量不影響漁民生計及日常作業的情況之下，做整體的環境規劃，請大家不用擔心。

馬嫻育說，歷史建築漁會正濱大樓維修還需要時間，文化局也向許多文創影響平台介紹過此場域的魅力，未來招商引資對象也會是本來就喜歡漁港原本風情的企業，現在一切都在開放性討論階段，歡迎多元意見，但希望維持對話的暢通。

市議員呂美玲表示，市府專斷獨行背離民意，昨天半夜才接獲訊息要開會，市議會、里長、區長皆未通知，很不尊重地方民代，很多漁民得知消息，今早趕緊從海上趕回來。

漁業署表示，此次說明會是要了解漁民團體對歷史建築漁會正濱大樓周邊漁產業設施、碼頭、整補區、卸魚區及地磅等整體規劃，進行溝通及說明，5月16日有拜會並綜整漁民團體意見，但目前基隆市政府需求部分尚未明確，請市府對舊漁會大樓周邊使用需求，提出具體規劃讓漁民了解，尤其是地磅空地的使用需求規劃。

漁業署也請市府先確認正濱漁港出入口遷移位置，須先能提供卸魚卡車能順利從中正路轉彎進出，才能確認後續卸魚棚遷移後能否使用，另外，雖市府提出加油站遷移做為進出，但該處尚有民宅，是否徵收拓寬及期程等相關問題尚未解決。

漁業署表示，市府的整體規劃需考量漁民團體需求，包括須維持漁船停泊基本需求，經常作業的CT3有26艘停靠、小船區有16艘；相關期程尚未確定，漁業署為配合市府增建的卸魚棚、加冰架、地磅等設施，須配合上開漁港出入口道路闢建的相關期程始得遷建，並於設施興建完成後再評估舊設施拆除或再利用等相關事宜。