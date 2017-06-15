高雄最偏遠高中合唱團美聲 日輕井澤音樂節獻唱

2017-06-15 13:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕八八水災後，六龜高中成立合唱團，期盼透過歌聲撫慰受創的心。這群偏鄉的孩子從無到有，一路拿下全國比賽冠軍，今年暑假還獲邀將前往日本參加「輕井澤國際合唱音樂節」，但因經費尚有缺口，高市牙醫公會等單位發動募捐，助孩子們能赴日演出一圓夢想。

校長盧正川說，六龜高中是高雄最偏遠的高中，學生來自六龜、茂林、桃源及那瑪夏等偏遠地區，族群相當多元。

八八風災重創高雄山區，原本就缺乏資源的偏鄉百廢待舉，校方決定成立合唱團，讓音樂成為孩子們的心靈寄託；在高雄市區擔任牙醫的陳俊志，則義務上山擔任指導老師。

孩子們從最初的看不懂五線譜，透過老師一句一句指導，成立隔年參加比賽，就拿下高市代表權出賽全國，隔年更拿下全國師生鄉土歌謠比賽客語國中組冠軍；前年，這群孩子第一次獲邀出訪日本，用歌聲療癒311日本大地震的災民。

由於多數學生家中經濟狀況較為不佳，此次獲邀赴日參加音樂節的經費約200多萬元，校方今年初舉辦募款音樂會，籌得100多萬元經費，尚有2、30萬的缺口，高雄市牙醫師公會榮譽顧問張肇森輾轉得知此事後，號召高市牙醫師公會以及高醫牙醫學系南區校友會發起募款活動，短短3天內即募得35萬元整，終於讓孩子能順利成行。