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學會CPR才能畢業 花壇國小203人全過關

花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，對「安妮」按壓胸脯，有模有樣。（記者湯世名攝）

2017-06-15  13:04

〔記者湯世名／彰化報導〕學會CPR才能畢業！彰化縣花壇國小今天為203名應屆畢業生舉辦CPR測驗，取得研習證明才能畢業，由彰化基督教醫院護理師帶來30多具「安妮」，指導他們學習心肺復甦術（CPR），學習時，有些男生用力過大，幾乎壓扁「安妮」胸部，護理師說「安妮肋骨全斷」，全部笑成一團，正式考試時則全心投入，最終全員通過測驗，畢業生們開心的說：「我們也會救人了！」

測驗之前，先由彰基護理師指導學生們CPR的技巧，要求學生照做，再分組演練，相形之下，男生顯得笨拙和害羞，不好意思在女同學面前對急救模特兒「安妮」吹氣、按壓胸脯，護理師要男生把「安妮」當做昏倒的女朋友，把握良機表現英雄救美，有些男生用力過大，幾乎壓扁「安妮」的胸部，護理師說「安妮肋骨全斷了啦！」，女生笑成一團，氣氛輕鬆。

正式測驗時，203名畢業生們輪番上陣，對著「安妮」吹氣、按壓胸脯，表現有模有樣，最終全數通過筆試與技術考試，由彰基發給CPR研習證明，畢業生們都開心不已。

彰基護理師唐慧菁表示，對於學童或不熟悉CPR施作的民眾而言，最基本就是確認昏迷者意識並呼救，在能力有限之下，給予最多協助，讓血液持續循環至腦部，為急救人員爭取黃金時間。

花壇國小學務主任黃明華說，這已是該校連續第3年為應屆畢業生舉辦CPR測驗，取得研習證明才能畢業，學生們用心學習，每年都全員領取證明，順利畢業，最重要的意義是運用正確急救技術，搶救寶貴生命，避免悲劇發生，達到救己救人的目的。

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  • 花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，取得研習證明才能畢業，大家都全力以赴。（記者湯世名攝）

    花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，取得研習證明才能畢業，大家都全力以赴。（記者湯世名攝）

  • 花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，對「安妮」按壓胸脯，有模有樣。（記者湯世名攝）

    花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，對「安妮」按壓胸脯，有模有樣。（記者湯世名攝）

  • 花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，對「安妮」按壓胸脯，有模有樣。（記者湯世名攝）

    花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，對「安妮」按壓胸脯，有模有樣。（記者湯世名攝）

  • 花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，取得研習證明才能畢業，大家都全力以赴。（記者湯世名攝）

    花壇國小203名應屆畢業生今天參加CPR測驗，取得研習證明才能畢業，大家都全力以赴。（記者湯世名攝）

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