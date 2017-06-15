台灣盃美容大賽 美和科大抱回總冠軍

美和科大近期參加美容技藝競賽頻拿獎，亮眼表現讓人驚艷。（美和科技大學提供）

2017-06-15 12:25

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東美和科技大學美容系學生，在5月底及6月中旬最近先後參加「鳳凰盃美容技藝競賽」及「台灣盃美容技藝競賽」，共拿下3項冠軍、7項亞軍、10項季軍和多項特優、佳作獎，其中在台灣盃競賽中還拿下團體競賽總冠軍，傑出表現讓外界驚艷。

擔任技術指導的美容系老師薛惠瑛說，技職學生的優勢就是能夠實作，並透過競賽展現實力及學習成果，所以只要學生有心想參加比賽，該系老師絕對是支持且願意撥出時間來培訓參賽學生。

在職場服務多年的侯美綺、葉杏凌，也特別回母校傳授學弟妹實務技能，她們說，以前在系上老師就不斷的陪伴、引導教學，現在有機會回母校分享經驗，除了把好風氣傳承，也希望讓學弟妹畢業可以和社會無縫接軌。

校方表示，同樣是美和科大美容系畢業的馬元芬，這次除了回校指導參賽同學，自己也在比賽中獲獎，讓學弟妹印象最深刻，這次在高市舉辦的台灣盃美容技藝競賽中，美和科大總計有14人參賽，共抱回12座獎盃、20張獎狀，其中包括團體總冠軍；另外在鳳凰盃美容技藝競賽中，則有15人參賽，共獲12座獎盃、17張獎狀。