大雨攪局，石門水庫熱氣球嘉年華活動順延。（觀光旅遊局提供）

2017-06-15 12:23

〔記者李容萍／桃園報導〕中央氣象局發布豪雨特報，且降雨恐將持續，「第2屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華」原訂17日至25日展開，因應大雨特報，桃園市政府觀光旅遊局今天公告，石門水庫熱氣球嘉年華活動因大雨順延19日至27日，原訂17日晚上7點登場的開幕夜間光雕活動，也改期23日晚上7點。

觀光旅遊局長楊勝評指出，熱氣球嘉年華活動期間，每日清晨5點30分至7點30分、下午4點30分至6點30分兩個時段開放民眾搭乘熱氣球，每時段限額100人，所有名額均於活動官網進行預約，首波升空體驗12日上午10點30分開放預約，名頷在3分鐘秒殺，而預約搭乘日期原為17至24日4天各梯次，配合活動調整，17、18日兩天的搭乘順延24、25日。

另外，原訂19日上午10點30分開放21至25日5天各梯次預約報名，也調整改為21至23日和26、27日5天的預約體驗搭乘。

觀光旅遊局今天透過FB、LINE、CMS、跑馬及活動官網發布活動延期訊息。

大雨攪局，石門水庫熱氣球嘉年華活動順延。（觀光旅遊局提供）