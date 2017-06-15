要求撤銷亞泥展延 環團號召625上街頭

2017-06-15 12:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕導演齊柏林生前關注的亞泥新城山礦場問題，環團今宣布「撤銷亞泥展限連署」人數已經突破20萬人，且持續增加中。對於亞泥昨晚發聲明縮減礦區並進行環評，環團痛斥亞泥是欺瞞社會大眾，玩文字遊戲，呼籲行政院及經濟部出來面對，否則本月25日將上街表達抗議。

齊柏林參與的「撤銷亞泥展限連署」，因他在「看見台灣2」勘景空拍時墜機罹難引爆連署人潮，短短數日內從4萬人狂飆到20萬人，迫使行政院不得不回應，目前42個礦權展限案都擱置，且針對未環評過的礦場，3年內要完成環評程序，估計有70多處。

地球公民基金會、台灣蠻野心足生態協會、惜根台灣協會、立委林淑芬今召開聯合記者會，批評民進黨政府的回應，僅限未來礦業法修法方向，卻迴避處理已明確違法的亞泥展限，而且修法也沒有時間表，強烈要求礦業法修法須排入臨時會審查，並於今年內完成修法，否則本月25日將號召民眾走上街頭表達憤怒。

林淑芬指出，展限是採礦權到期的更新，與新設無異，所以必須符合徵得各機關同意、評估是否妨害公益，位於原住民保留地也應取得族人同意或參與，此外礦區是地質敏感區，亦應進行地質調查及安全評估，若未滿足以上條件，就是違法無效。

惜根台灣協會秘書長林子凌批評，亞泥發新聞稿又登廣告，承諾要縮減155公頃、近4成礦區，並依修正後礦業法進行環評。雖然亞泥核准的「礦區」面積是399公頃，但實際可供礦業使用的「礦業用地」只有185公頃，目前亞泥承諾所縮減範圍都在礦業用地外，根本是欺騙社會。

台灣蠻野心足生態協會秘書長謝孟羽指控經濟部違法核准亞泥展限，行政院應該先予撤銷。至於礦業法修法後環評，他要問是什麼時候？且環評是指環評法第5條真正個案環評，還是只依28條進行環境影響分析調查的假環評？

地球公民基金會專員潘正正則質疑，從亞泥案可以看出蔡政府對國家法治的蔑視與踐踏，可以輕易為了個別財團私利大開後門，不僅政務委員張景森所主導的會議，做出舊礦業用地展限時，無須踐行原基法的違法結論，更在環評法修正要將礦權展限納入前，火速通過全台灣最具爭議性的亞泥新城山礦權展限，在在證明都是為了替財團解套。

地球公民基金會顧問蔡中岳以荷包蛋為例，痛批亞泥留下蛋黃區，把蛋白區縮減，只是在玩文字遊戲。他並揭露，若行政院、經濟部不處理，本月25日將與族人走上街頭，從行政院走到總統府表達抗議，邀請全民一起來參加。他呼籲，撤銷亞泥違法展延，讓礦業法修法在臨時會審查，整體修法在今年內完成。