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大學申請比例逾5成 教育部擬逐年提升

2017-06-15  12:16

〔記者吳柏軒／台中報導〕大學入學管道中，申請入學已經成為主流，如今年高中升大學的申請管道已占總數的5成，教育部認為趨勢所致，未來擬搭配12年國教課綱實施，重視學生學習歷程，並逐年提高申請比例。

教育部今天在台中的亞洲大學，召開全國大專校院的教務、校務主管聯席會議，高教司長李彥儀上台致詞，對於未來12年國教課綱實施，同時將影響大學選才，盼各校多加關注，進行相關考招變革。

而對高中生影響最鉅的，就是各招生管道比例，以今年為例，大學個人申請占50.69％、繁星推薦15.96％、考試分發僅剩下24.28％、其他如特殊管道或單招等則占9.07％。

李彥儀認為，針對未來大學考招，提醒大學要注意高中端變革，如將來要實施學生的「學習歷程檔案」建構，高中課程將改為多元學習，提倡適性發展，學生資料將定期上傳，大學科系必須重新檢視自己的選才方式，且未來申請入學將列主流，如何從學生學習表現中找到自己要的學生，便至關重要。

李彥儀說，未來將協助各大學成立招生專業規劃的專責單位，協助學校關注學生多元表現，不再使用單一學測成績來篩選學生，如何看高中生在校表現，甚至根據系所、學校發展，來規劃人才培育重點等，都是重要工作，但今年來不及補助，明年起將協助部分學校成立。

李彥儀並透露，未來申請入學成主流，教育部對大學各招生管道的比例，每年都會討論與核定，而申請的比例今年超過5成，未來擬再提升，但不會一次到位，而是逐年實施，至於詳細細節仍待後續討論。

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  • 教育部高教司長李彥儀（見圖）針對大學入學的招生管道比例，認為未來申請入學是趨勢，擬採逐年提升方式邁進。（記者吳柏軒攝）

    教育部高教司長李彥儀（見圖）針對大學入學的招生管道比例，認為未來申請入學是趨勢，擬採逐年提升方式邁進。（記者吳柏軒攝）

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