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5萬多人報考 警察、鐵路等4項特考週末登場

2017-06-15  12:15

〔記者黃邦平／台北報導〕今天6月15日是警察節，這個職業工作時間長、體能要求高、還要經常冒生命危險，但也需要更多新血加入；警察人員特考與一般警察人員特考將在17日至19日舉行，預計招考5890人。考選部提醒，考試當天天氣預報恐將有大雨，應考人務必提早出門。

這次舉辦的國考包括警察人員特考、一般警察人員特考、鐵路人員特考、退除役軍人轉任公務人員特考，分別在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等8考區舉行，共有5萬2937人報考，其中鐵路特考人數最多，有2萬6922人報名，一般警察特考也有1萬9374人、警察特考有5915人、退除役轉任考試有726人。

警察特考是警專或警大畢業參加的考試，分為三等與四等兩類，今年合計需用名額暫定2573名，預定8月23日榜示；一般警察人員考試開放非警校畢業生報考，分為二等、三等、四等3類，需用名額暫定3317名，8月23日榜示，預計10月將舉辦第二試體能測驗。鐵路特考暫定需用名額（含增列）1051名，退除役轉任105名；相較之下，鐵路特考最難考，初估錄取率只有3.9%。

考選部指出，這4項考試試場全面使用冷氣教室，應考人可自行斟酌攜帶長袖衣物；考試當天除攜帶入場證，並應攜帶國民身分證或附有照片足資證明身分之證件，考試期間恐有短時強降雨，請應考人寬估時間提早出門。

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  • 警察人員特考與一般警察人員特考將在17日至19日舉行，預計招考5890人。（資料照）

    警察人員特考與一般警察人員特考將在17日至19日舉行，預計招考5890人。（資料照）

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