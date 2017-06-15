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她來台11年取5證照 在11校教越南語 希明年圓大學夢

越南新住民陳天恩發揮專長教授越南語。（記者方志賢攝）

2017-06-15  11:46

〔記者方志賢／高雄報導〕越南新住民陳天恩來台11年，不僅取得高職學歷，還拿到中餐丙級、記帳士、電腦、民俗調理及褓母等5張證照，社會局培訓下，在國中小學、勞工大學等11處教授越南語及越南文化，他樂於學習、勇敢突破，立下明年目標，希望一圓大學夢。

40歲的陳天恩，在越南擁有大學會計系學歷，11年前來台灣時，因為學歷無法獲得採認，就業屢次碰壁，她燒得一手越南好菜，想在台灣經營餐飲，推廣越南美食，但需要證照，因此取得中餐廚師丙級證照。

陳天恩後來又拿到電腦、記帳士、民俗調理及保母證照，幾年前父親生病來台就醫，她利用民俗按摩幫父親舒緩病痛。7年前她考上鳳山高商補校，順利取得高職學歷。

陳天恩從小對學中文很感興趣，同學都學英文，只有她喜歡學中文，後來嫁來台灣，更加強進修中文，並參加新住民母語教學人才培育課程，累積百餘小時的研習時數。

陳天恩回憶說，她剛到學校教書時，並不順利，因為學校都要求提供教學計畫。但她不會寫，四處求人幫忙，後來參加社會局的培訓課程，學到表現方式及創新服務構想，應用到教學上，果然得心應手。

現在她每週巡迴新莊高中、中山大學附屬國光高中、高英工商、中庄國小、竹後國小及勞工大學等11處教授越南新住民子女越南語及越南文化，還到衛生所、新住民家庭服務中心擔任通譯人員，雖然很忙碌，卻充實快樂。

陳天恩說，她在越南時，曾聽朋友介紹高雄應用科技大學，來台後一直希望到高應大進修企業管理，幾年前參加考試，差幾分落榜，今年他立定目標，好好工作賺錢，存足學費，明年進入高應大，一圓多年的大學夢。

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  • 越南新住民陳天恩發揮專長在國小教授越南新住民子女越南語及文化。（記者方志賢攝））

    越南新住民陳天恩發揮專長在國小教授越南新住民子女越南語及文化。（記者方志賢攝））

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