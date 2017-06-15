她來台11年取5證照 在11校教越南語 希明年圓大學夢

越南新住民陳天恩發揮專長教授越南語。（記者方志賢攝）

2017-06-15 11:46

〔記者方志賢／高雄報導〕越南新住民陳天恩來台11年，不僅取得高職學歷，還拿到中餐丙級、記帳士、電腦、民俗調理及褓母等5張證照，社會局培訓下，在國中小學、勞工大學等11處教授越南語及越南文化，他樂於學習、勇敢突破，立下明年目標，希望一圓大學夢。

40歲的陳天恩，在越南擁有大學會計系學歷，11年前來台灣時，因為學歷無法獲得採認，就業屢次碰壁，她燒得一手越南好菜，想在台灣經營餐飲，推廣越南美食，但需要證照，因此取得中餐廚師丙級證照。

陳天恩後來又拿到電腦、記帳士、民俗調理及保母證照，幾年前父親生病來台就醫，她利用民俗按摩幫父親舒緩病痛。7年前她考上鳳山高商補校，順利取得高職學歷。

陳天恩從小對學中文很感興趣，同學都學英文，只有她喜歡學中文，後來嫁來台灣，更加強進修中文，並參加新住民母語教學人才培育課程，累積百餘小時的研習時數。

陳天恩回憶說，她剛到學校教書時，並不順利，因為學校都要求提供教學計畫。但她不會寫，四處求人幫忙，後來參加社會局的培訓課程，學到表現方式及創新服務構想，應用到教學上，果然得心應手。

現在她每週巡迴新莊高中、中山大學附屬國光高中、高英工商、中庄國小、竹後國小及勞工大學等11處教授越南新住民子女越南語及越南文化，還到衛生所、新住民家庭服務中心擔任通譯人員，雖然很忙碌，卻充實快樂。

陳天恩說，她在越南時，曾聽朋友介紹高雄應用科技大學，來台後一直希望到高應大進修企業管理，幾年前參加考試，差幾分落榜，今年他立定目標，好好工作賺錢，存足學費，明年進入高應大，一圓多年的大學夢。