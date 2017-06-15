足感心！80歲賣麵阿嬤賣餛飩 存錢10多年捐救護車

陳李月卿60年前自從嫁給丈夫後，就開始在宜蘭市北館市場內的一香飲食店賣麵，今年捐贈救護車給宜蘭縣政府消防局。（記者簡惠茹攝）

2017-06-15 11:39

［記者簡惠茹／宜蘭報導］隱身在宜蘭市北館市場巷弄裡的一香麵店，除了以老宜蘭人的早午餐「麻醬麵配餛飩魚丸湯」聞名，賣麵的80歲陳李月卿阿嬤，每天4點半就開始包餛飩，一碗餛飩湯30元，她每天包超過2000顆餛飩，存錢10多年，今年存到280萬元購買救護車，捐贈給宜蘭縣政府消防局。

陳李月卿60年前自從嫁給丈夫後，就開始在宜蘭市北館市場內的一香飲食店賣麵，每天早上4點半就開始包餛飩，最辛苦的時期，甚至做到晚上12點多才收攤，每天站在熱呼

呼的麵攤前，餛飩一顆接著一顆包，一天包的餛飩超過2000顆，一碗麵利薄，從5角賣到現在一碗35元，但是10多年前，她就在心裡默默許願，一定要存錢捐贈一台救護車。

陳林月卿說，她常常看新聞的時候，看到許多事故現場，救護車都要第一時間趕往救援，非常辛苦，而且又是很重要的工作，所以她心想，這一生一定要做一件對社會有幫助的事情，所以決定要捐出一台救護車，這件事她都放在心裡，連唯一的兒子都不敢說，只想等錢存夠了，再讓大家知道。

陳林月卿除了把每天賣麵的錢存起來，兒子媳婦給她的生活費她也都悄悄存起來，直到今年，她終於存夠280萬元，購買救護車捐贈給宜蘭消防局，而且特別指定給宜蘭市緊急救護使用，她說，前陣子自己才出車禍，當時救護人員幫她立即處理傷勢緊急送醫，才能復原得這麼快，那次更感受到救護車的重要，希望幫助更多需要救護的人。

宜蘭市長江聰淵今天到北館市場表揚陳李月卿的奉獻，他說，陳李月卿的愛心令人敬佩，省吃儉用捐出畢生積蓄，購買救護車，今天除了到場表達感謝，日後也會推薦阿媽參加106年度好人好事代表評選。

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