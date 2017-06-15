| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南投埔霧公路坍方人 車均安 預計下午1點搶通 Fed升息1碼 新台幣開高走低暫收30.237元
 首頁 > 生活

勇「網」直前！ 光春國小軟網全國冠軍

2017-06-15  11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕沒有網球場的屏東縣光春國小，借用校園中庭、籃球場練習，並把破損的削半水管充作發球機，成軍不到兩年征戰國內大小賽事，今年更在全國青年盃軟式網球錦標賽中跨級參賽，獲得全國女童甲組冠軍，爭取到前進日本比賽的門票。

軟式網球教練管海生驕傲的說，他教球40年，沒見過這麼優秀的選手！但前進日本為期8天的賽程，平均每個孩子需要48K旅費，這次共有9名隊員計畫出國，校方現在仍在積極尋找各界資源與公部門補助。

「除了天份，還要有99分的努力！」管海生說，學生在面對訓練、練習時的態度讓他印象深刻，因為學校沒有網球場地，必須「分」用籃球場，賽前還得「借」用其他學校場地練習，且練球時的「砰！砰！」聲響多少會影響他人，球員們似乎知道這樣的困境，在練習時總是全神貫注，除了社團時間練習外，也主動在早自習前練30分鐘、下課時間也練，課後輔導前再練30分鐘，把握零碎的時間。

管海生說，網球隊的學生幾乎都來自低收與中低收家庭，因為父母忙於工作，學童在暑假幾乎沒有正當活動，所以兩年前萌發籌組網球社團的念頭，尤其女網在屏東可以說是「沙漠」，在學校的支持下，開始利用課後社團時間、假日指導學童打球。

校方指出，網球隊以4年級學童在104屏東縣運初試啼聲，獲得女童組個人雙打第2名，自此激起學生們的信心和成就感，在國內大小比賽紛紛獲獎，去年在全國中華盃、立法院長盃等全國競賽中都拿下冠軍，今年的全國冠軍也讓網球隊獲得中華民國軟式網球協會推薦，代表台灣參加「2017第29回日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽」。

光春國小也表示，教育有無限可能，一所沒有網球場的學校、家庭背景弱勢的孩子，在教練義無反顧的指導、學校老師的鼓勵及自己不畏苦和辛勞努力下，獲得進軍國際賽事的機會，實現了教育機會的均等和公平正義，但前進日本為期8天的賽程，平均每個孩子需要48K旅費，這次共有9名隊員計畫出國，校方現在仍在積極尋找各界資源與公部門補助。

廣告
  • 光春國小「網」住全國冠軍，籌旅費進軍日本。（光春國小提供）

    光春國小「網」住全國冠軍，籌旅費進軍日本。（光春國小提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 網球 軟網
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：勇「網」直前！ 光春國小軟網全國冠軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.