勇「網」直前！ 光春國小軟網全國冠軍

2017-06-15 11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕沒有網球場的屏東縣光春國小，借用校園中庭、籃球場練習，並把破損的削半水管充作發球機，成軍不到兩年征戰國內大小賽事，今年更在全國青年盃軟式網球錦標賽中跨級參賽，獲得全國女童甲組冠軍，爭取到前進日本比賽的門票。

軟式網球教練管海生驕傲的說，他教球40年，沒見過這麼優秀的選手！但前進日本為期8天的賽程，平均每個孩子需要48K旅費，這次共有9名隊員計畫出國，校方現在仍在積極尋找各界資源與公部門補助。

「除了天份，還要有99分的努力！」管海生說，學生在面對訓練、練習時的態度讓他印象深刻，因為學校沒有網球場地，必須「分」用籃球場，賽前還得「借」用其他學校場地練習，且練球時的「砰！砰！」聲響多少會影響他人，球員們似乎知道這樣的困境，在練習時總是全神貫注，除了社團時間練習外，也主動在早自習前練30分鐘、下課時間也練，課後輔導前再練30分鐘，把握零碎的時間。

管海生說，網球隊的學生幾乎都來自低收與中低收家庭，因為父母忙於工作，學童在暑假幾乎沒有正當活動，所以兩年前萌發籌組網球社團的念頭，尤其女網在屏東可以說是「沙漠」，在學校的支持下，開始利用課後社團時間、假日指導學童打球。

校方指出，網球隊以4年級學童在104屏東縣運初試啼聲，獲得女童組個人雙打第2名，自此激起學生們的信心和成就感，在國內大小比賽紛紛獲獎，去年在全國中華盃、立法院長盃等全國競賽中都拿下冠軍，今年的全國冠軍也讓網球隊獲得中華民國軟式網球協會推薦，代表台灣參加「2017第29回日本山中湖國際青少年軟式網球錦標賽」。

光春國小也表示，教育有無限可能，一所沒有網球場的學校、家庭背景弱勢的孩子，在教練義無反顧的指導、學校老師的鼓勵及自己不畏苦和辛勞努力下，獲得進軍國際賽事的機會，實現了教育機會的均等和公平正義，但前進日本為期8天的賽程，平均每個孩子需要48K旅費，這次共有9名隊員計畫出國，校方現在仍在積極尋找各界資源與公部門補助。