全國2萬多代理教師 全教總：每年仍被迫失業2個月

2017-06-15 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師總工會理事長張旭政今表示，全國有2萬多名代理教師，他們大多只能領10個月薪水，暑假被迫失業無薪2個月，教育部去年底協調各縣市朝「發給一年薪水」方向規劃辦理，但除了教育部所主管的國立高中職照辦外，各縣市均「不鳥」教育部，政府帶頭剝削教育受雇者，是極糟糕的負面示範，全教總要求從今年8月1日起的新學年應給予完整一年的聘約、發足12個月薪水。

教育部次長林騰蛟受訪回應，教育部開過3次會，教育部核給代理教師薪水都是給足12個月，教育部能處理已處理，但如是地方政府所屬學校聘用代理教師，權責和經費都屬於地方政府，如有擔任行政工作或寒暑假工作，該給薪水就要給，因各縣市政府有財政考量，教育部尊重地方政府，但也呼籲地方政府能考慮代理教師情況，逐步朝向給足12個月月薪方向處理，。

張旭政：地方「不鳥」教育部、只給10月薪

張旭政表示，根據全教總調查，截至目前為止，全國約有2萬名代理教師，僅教育部國教署於去年11月周知各國立學校應給予1學年長期代理教師1整年度的聘期、12個月月薪加上1.5個月年終獎金共13.5個月，其他各直轄市、縣市政府卻「不鳥」教育部的決議，仍未給予完整聘期，只給10個月多幾天之薪資，只有台北市好一點、給11個月薪水。

林金財舉台中市為例，台中市國立學校改為市立，以前有12個月薪水，老師們擔憂改成市立之後會縮水。張旭政表示，教育部開過數次會議，做出6點洋洋灑灑的決議，但除了教育部專案增置的代理教師，因教育部依年薪估算補助經費，其他縣市均未改善，他們也質疑編列12個月經費卻只發10個月薪水，剩下2個月的錢到那裡去了？

張旭政表示，依國中小班級編制及教職員員額編制準則，地方政府為控管專任教師聘用缺額，才以代理或代課教師補專任教師人力的不足，人事費用原本應以專任員額數編列，但各地方政府在轉聘代理教師時，卻苛扣代理教師的薪水。

針對有正式老師可以請假長達11年，張旭政表示，請假沒有薪水也沒有年資，看不出請長假的老師有何「不當得利」？應屬萬不得已才請假，且請育嬰假或事親假須經學校同意，應沒有訂定天花板的必要性。

教育部次長林騰蛟則表示，育嬰假和事親假是合法權利，但提醒學校核准個案請假時應綜合考量教學及行政人力負擔，老師本身是高級知識分子，在請長假之前也應自覺自省考量社會觀感不佳。