梅雨可能延後到 台南災防改三級開設

2017-06-15 10:43

〔記者王俊忠／台南報導〕因應這波梅雨鋒面可能從十五日到二十一日帶來的強降雨，今上午，南市長賴清德在災害應變中心召集相關單位研商，氣象單位最新預報指台南原本預測雨勢最大的十六、十七日，可能會延後到，因中央已調降災防中心開設等級，賴市長決定災防中心也調降到三級開設。

市府於昨晚表示，南市災害應變中心於今天上午八點調升為二級一階開設，但今上午賴市長召集開會後決定從上午十點調降為三級開設。

賴清德關切這幾天南市是否會下致災性的雨量？南區氣象中心技正黃文亭說，根據今天預報資料，原本預估十六日、十七日台南會降最大雨勢的時間會延後到十六日下半天至十七日，平地雨量規模是日雨量約二百毫米的豪雨等級，山區雨勢會多些。

黃文亭認為，依梅雨鋒面加上旺盛西南氣流，短時間如三小時內降下一、二百毫米雨量的可能性是有的，不能掉以輕心。成大防災中心也說，三小時內的強降雨可能造成道路淹水，不致於大規模致災。

賴清德表示，因應這波梅雨，請民眾提高戒備因應，要把傷害降到最低，市府會透過臉書、有關媒體即時通報道路、地下道封閉情形，如民眾要清理淹水的地下室等空間，要特別小心，昨天發生善化國中一位學生不幸溺斃意外，請家長協助留意勿讓子女接觸危險水域。