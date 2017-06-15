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南投埔霧公路坍方交通中斷 急查人車是否被埋

南投縣仁愛鄉台１４線埔霧公路坍方落石交通中斷。（記者佟振國攝）

2017-06-15  10:07

〔記者佟振國／南投報導〕梅雨鋒面強襲，南投縣仁愛鄉山區昨起雨勢不斷，台14線埔霧公路指標約75公里處，上午8時許坍方落石，大片土石崩落，雙向交通中斷，公路總局埔里工務段已調派大型機具前往搶修，但山壁持續有土石崩落，預計中午後才能搶通，目前埔里往霧社中斷，必須改道埔里投71線至武界再接投83線至霧社，警方也呼籲民眾非必要暫時不要上山。

第二波梅雨鋒面又為南投縣山區帶來豪大雨，仁愛鄉除了投89線力行產業道路多處路段坍方落石，柔腸寸斷無法通行，今上午8時許仁愛鄉對外重要道路台14線埔霧公路也傳災情，於指標近75公里即過了人止關明隧道以上路段，整片山壁土石大量滑落，雙向車道被土石阻斷，當時是否有人車經過，尚待查證，仁愛警方也緊急在兩端拉起封鎖線，避免人車靠近。

而分局勤指中心接獲119通報，疑似有車輛及人員受困土石崩塌處，接獲通報後，立即調閱錄影監視器查證，比對報案人前後通行之車輛，並逐一聯繫車主，人員均安全，應無車輛遭掩埋情事。

公路總局埔里工務段獲報已加派大型機具前往搶修，初步估計中午左右搶通，但山壁上方不斷有土石滑落，加上雨勢持續，能否順利搶通還是未知數，警方提醒民眾搶修期間不要前往，以免造成交通更加壅塞。

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