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他曾獲得國際魔術大獎 考台北街頭藝人也沒過...

吳姓表演者也在臉書社團「爆廢公社」指出，當初考台北市街頭藝人執照也是落榜，他也提出當初考試時所預見的困境，反問評審是否在扼殺藝術創作？（圖擷取自爆廢公社）

2017-06-15  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕歌手潘美辰日前因沒考上街頭藝人證照，引發各界熱議，也使得網友質疑街頭藝人考選標準是否有瑕疵。一名曾多次獲得國際魔術大獎的吳姓表演者也在臉書社團「爆廢公社」指出自己也是「受害者」，強調當初考台北市街頭藝人執照也是落榜，理由是「展演技巧需再純熟、整體節目設計宜強化」。

吳姓表演者指出，自己曾經獲得2016全國魔術大會師特別獎、2015國際RIC魔術大賽特別獎，也曾經連續兩年受邀桃園街頭藝人示範演出，不過去考台北街頭藝人時，在個人及團體方面都未通過，官方評語則是「展演技巧需再純熟、整體節目設計宜強化」、「宜增加演出內容之創意及獨特性、建議加強團員配合之熟練度及互動性」

吳姓表演者提到，當天到考試現場時發現表演場地竟然在走廊，當下馬上和文化局人員反映，但只得到「不能更換考場」的回應，而表演時間也只有2分鐘，吳姓表演者便在狹小的表演空間中表演了「水晶球」、「幻象環」、「立方體」等項目，讓他不禁質疑：「我硬著頭皮演完。難道『2分鐘』就看得出來每個表演者的專業程度？」他也想反問：「請問這是在鼓勵專業表演藝術者還是在扼殺許多的專業藝術創作？是我個人的問題？制度問題？還是評審問題？」

許多網友看到吳姓表演者的考試過程，也紛紛為他抱不平，直言：「台灣認證的東西未必是品質保證，等你在國際發光，政府機關都是等著沾光。」、「所謂的外行的在管理內行的...看各大協會就知道了...」、「藝術不是這樣評斷的吧...」、「門檻這麼高，還要合乎各種標準，人才都埋沒在這些人手上。」

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  • 吳姓表演者列出評選結果，在個人部分都得到的官方評語是「展演技巧需再純熟、整體節目設計宜強化」。（圖擷取自爆廢公社）

    吳姓表演者列出評選結果，在個人部分都得到的官方評語是「展演技巧需再純熟、整體節目設計宜強化」。（圖擷取自爆廢公社）

  • 在團體部分，則是收到「宜增加演出內容之創意及獨特性、建議加強團員配合之熟練度及互動性」評語（圖擷取自爆廢公社）

    在團體部分，則是收到「宜增加演出內容之創意及獨特性、建議加強團員配合之熟練度及互動性」評語（圖擷取自爆廢公社）

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