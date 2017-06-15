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南市老舊公寓增設電梯補助 沒半件申請

南市5樓以下老舊公寓增設電梯補助，民眾申請意願缺缺。（記者洪瑞琴攝）

2017-06-15  09:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市配合中央政策補助5層樓以下公寓大廈增設電梯，推動無障礙空間，可是去年開始至今「等嘸人」來申請，雖然今年度申請期限快到了，但是工務局樂意繼續「等下去」，補助美意不打烊！

內政部營建署為改善銀髮族與行動不便者的生活需求，依「無障礙住宅設計基準及獎勵辦法」規定，自105年開始補助各縣市5層樓以下公寓大廈的建築物相關經費，並編列預算鼓勵增設無障礙電梯。

工務局表示，全南市5樓以下公寓大廈，已成立管委會並向市府報備的管理組織，至105年度統計共有1146個，棟數合計1萬7043棟，105年度的補助方案公告後，雖陸續有民眾諮詢，可是因共用部分的同意需各住戶溝通並達成共識，至今尚無民眾正式提出申請。

工務局已爭取106年度先期計畫，補助南市5層以下住宅，改善無障礙設施及增設昇降設備，申請民眾可獲補助45%，最高補助116萬元為上限。

工務局表示，106年度申請補助案至6月30日截止，有需要民眾可儘速提出申請，這項計畫會延續辦理，因此，只要民眾提出申請，即使趕不上今年度的預算補助，該局仍將優先列入107年度繼續辦理。

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