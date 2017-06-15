影片》犬界「天堂路」！超萌狗寶寶如何變身帥氣警犬？

新北市警察局警犬隊，出生了一窩超萌警犬寶寶，完全無法想像未來會成為雄赳赳氣昂昂的警犬。（圖片由 新北市政府警察局 警犬隊 NTPD K-9 Unit 提供）

2017-06-15 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕警察節到了，除了警察，大家最先會想到什麼呢？

▲說到警察節，有沒有想到這些帥氣的警犬們呢？

最近新北市警犬隊出生了一批警犬寶寶，剛開眼的可愛模樣讓網友大呼治癒，但大家能想像現在這麼呆萌的小狗，未來會變成英勇威武的警犬嗎？其實警犬養成大不易，國內有在訓練警犬的單位，只有新北市警察局以及保安警察第三總隊，平均訓成率也僅有四分之一！

▲這麼可愛的狗寶寶未來竟然會變成超帥警犬，簡直無法想像！

警犬大致可分為緝毒犬、偵爆犬以及血跡偵搜犬，能夠幫助警方在辦案時，從複雜的環境中迅速找到目標。警方會根據需求來決定新一批的小狗要訓練成哪種取向，但不管哪種都會從一出生就讓牠們習慣標的物的味道，以便未來嗅聞訓練的進行。而在挑選犬隻時，會挑選個性活潑、好動、好奇心強的犬隻來進行訓練，訓練過程對這些狗狗來說就像是一場與領犬員的遊戲，只要找到目標，就能夠得到食物或獎勵。對於正式服役的警犬也是如此，這樣在工作時才能長保熱情。

警犬通常在經過一年的訓練後，就會由專業審查會來進行合格檢測，只要能夠在規定的時間內找到所有目標，就能夠通過測驗，正式服役。警犬一般職業生涯只有四到七年，退休後的警犬會開放領犬員及一般民眾認養。而在訓練過程中落選以及在檢測後不合格的狗，同樣也會開放認養，認養人的家庭環境也會經過評估，因此也不用擔心這些狗狗失業後淪落街頭喔！

▲「看在我這麼可愛的份上，幫警犬隊多加加油吧～」（設計對白）

在台灣，警犬隊並不是正式編制，訓練也非專業，都是一步一步由警犬隊自行摸索。新北市警察局警犬隊成立甫三年，就受到國際肯定，也做出亮眼成績，讓國人刮目相看。最近有狗寶寶出生而受到媒體關注，期望他們可以藉由曝光獲得更多的資源，訓練出更多精良警犬，不只為人民服務，也為台灣爭光！

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