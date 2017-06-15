梅雨鋒徘徊！吳德榮：週五到下週一最強、雨量更多

左圖為昨天下午雷達回波圖顯示；右圖為昨天累積雨量圖顯示，中、北部有比較大的降雨，大多是移動性、壽命短的對流系統，所累積的。南部山區則是持續的抬升作用，以致對流胞不斷生成，也累積比平地多的雨量。（圖擷取自洩天機教室）

2017-06-15 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家吳德榮表示，典型梅雨鋒在台灣附近南北徘徊，週五下半天到下週一的西南氣流較其他時間強，累積的雨量也可能更多！

吳德榮在「洩天機教室」網站中指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週三「第二波」典型梅雨鋒在台灣附近南北徘徊，伴隨西南氣流，大氣不穩定，容易激發劇烈天氣並帶來大量降雨；週五下半天至下週一的西南氣流，較其他時間強，輸送低層暖濕空氣也造成地面氣壓的下降，反映環境更趨不穩定，其所發展出的中、小尺度對流系統，將更為劇烈，累積的雨量也可能更多。

吳德榮說，模式第7天（下週三21日）的模擬，南方氣團略為增強，鋒面逐漸北退至北部海面，但西南氣流還在台灣上空，天氣仍很不穩定。下週三前大家都應隨時注意氣象局發布的特報及訊息，也要留意週遭天氣的變化，避免到容易致災的地方活動。

至於「第二波」典型梅雨鋒何時離開？吳德榮說，模式第8天（下週四22日）的模擬，顯現岀南方氣團的勢力將逐漸勝過北方氣團，鋒面北退至東海南部。第9、10天（23、24日） 滯留鋒則已北撤至日本向西延伸至華南、華中一帶。

對於有些媒體報導稱梅雨都是「一波到底」，吳德榮認為，這說法很顯然是不夠嚴謹的。今年的典型梅雨鋒，「第一波」是在6月1日至5日影響，「第二波」則是從6月14日開始，可能影響至21日；採氣象局長期以來的說法：「平均而言梅雨大多在5月中旬至6月中旬」較為妥當。