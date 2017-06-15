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沿著台東河流去旅行 認識太平溪、卑南溪

2017-06-15  08:10

〔記者黃明堂／台東報導〕社區大學全國促進會為讓民眾對於河川生態整治有更深一層認識，喚起對於溪口生態重要之意識，在台東舉辦「氣候變遷調適教育推廣：沿著河流去旅行」活動，17日太平溪，18日卑南溪。

主辦單位說，台東生活周遭的溪流不斷修建堤防、縮減河道，影響兩岸自然植物生態生長，甚至溪口長年因植物生態環境破壞，導致冬季嚴重風吹沙，透過這項活動，希望喚醒民眾重視。

活動邀請水患治理監督聯盟梁蔭民擔任講師，有室內及戶外課程，免費參加，報名可洽承辦單位台東社區大學張小姐，電話：089-335147。

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  • 台東市太平溪濕地。（記者黃明堂攝）

    台東市太平溪濕地。（記者黃明堂攝）

  • 跟著河流去旅行海報。（記者黃明堂翻攝）

    跟著河流去旅行海報。（記者黃明堂翻攝）

  • 跟著河流去旅行海報。（記者黃明堂翻攝）

    跟著河流去旅行海報。（記者黃明堂翻攝）

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