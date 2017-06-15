| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

06/15 各報重點新聞一覽

2017-06-15  06:40

自由時報

台巴斷交後 蔡政府備戰9月聯合國大會

台灣與巴拿馬斷交後，兩岸下一個外交戰場在九月召開的聯合國大會，政府相關部門近日已密集開會討論，據指出，對於今年聯合國的推案，「不會像去年那樣保守」，不排除會有動作，而蔡英文總統最終希望台灣能加入聯合國，但今年是否提案參與，「會是一個討論的方向」。

詳見台巴斷交後 蔡政府備戰9月聯合國大會

兩岸情勢 辜寬敏：光對中國喊話沒有用

面對台巴斷交後的兩岸情勢，總統府資政辜寬敏昨天召開記者會，對於蔡英文總統就台巴斷交發表態度強硬的談話，辜肯定認為，「蔡英文發言完全和以前不同，我覺得很好。」但他認為光對中國喊話沒有用。

詳見兩岸情勢 辜寬敏：光對中國喊話沒有用

中巴建交 美國務院：反對兩岸片面改變現狀

巴拿馬前天與中國建交，與台灣斷交，美國國務院昨對此表示，美國持續反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的舉動，美國在兩岸關係的和平穩定上有深遠利益，敦促所有相關方展開有效對話，避免升高緊張或破壞穩定。美國參議員柯頓也對台巴斷交表示擔憂，並呼籲美國政府勿讓「侵略政權」對台灣予取予求。

詳見中巴建交 美國務院：反對兩岸片面改變現狀

蘋果日報

倫敦12死74傷 27層公寓大火 如煉獄「無助母親 拋嬰兒下樓」

英國倫敦西部一棟有約600名住戶的27層樓公寓，昨凌晨發生惡夜大火，大樓因無中央警報器、逃生口被堵住，許多人逃生不及，抱著孩子在窗邊哭叫：「救我、救我的孩子！」兇猛大火約15分鐘吞噬大樓，求援者情急下從高樓層直接跳下或將嬰兒拋下，目擊者驚恐說「這是人間煉獄」、「911再現」。大火延燒10餘小時未熄，官方昨確定12死74傷，但大樓內仍有住戶受困，恐凶多吉少。

中國出賤招 打壓我5外館

中國打壓台灣無所不用其極。奈及利亞與中國年初施壓要求我駐奈國「中華民國商務代表團」改名、遷出奈國首都阿布加。政府官員昨透露，在中國持續施壓下，奈國明示不遷館就會有激烈動作，礙於台奈經貿因素，外交部衡量下決定改名為「台北貿易辦事處」，並遷至舊都拉哥斯。不過外交部昨也對奈國駐台商務辦事處採取對等措施，要求奈國駐台館處遷離台北市。

聯合報

台巴斷交效應… 兩岸金融往來喊卡

台巴斷交效應，在政府高層指示下，金融總會將不出席周日（18日）在廈門舉行的海峽金融論壇，包括證交所董事長施俊吉、華南金董事長吳當傑等公股董、總均奉命不得前往，原本想維持的兩岸金融往來熱度再被澆熄。

中共施壓 我5駐外代表處改名「台北」

除了挖角邦交國，中共對我方外交攻勢，也包括向各非邦交國政府施壓，要求我方的代表處不得使用「中華民國」與「台灣」頭銜，要改為「台北」。外交部透露，目前已更名或可能更名的，包括駐巴林、厄瓜多、杜拜、奈及利亞、約旦的外館。

中國時報

奈及利亞逼我外館改名遷館 外交部反擊 要求奈辦撤離台北

巴拿馬與我斷交，外界憂心骨牌效應。外交部亞西及非洲司長陳俊賢昨證實，目前有5非邦交國駐外辦事處，被大陸施壓要求改名，如續使用恐被要求拆牌。至於年初奈及利亞要我辦事處撤離首都阿布加，我外交部表示也將採「對等措施」，即要求對方撤出台北，目前雙方仍協商中。

包道格：下一個 聖露西亞

華府智庫卡內基國際和平基金會研究副總裁、前美國在台協會台北辦事處長包道格指出，巴中建交，說明台北方面對中國大陸的下個目標─台灣在加勒比海邦交國聖露西亞，要更加關切。

廣告
  • 歷任民選總統推動參與聯合國之作為（製表呂伊萱）

    歷任民選總統推動參與聯合國之作為（製表呂伊萱）

  • 總統府資政辜寬敏14日召開記者會，針對巴拿馬與中國建交一事發布看法，強調自從漢賊不兩立離開聯合國後，邦交國一直在減少，台灣早已是國際上的孤兒，現在巴拿馬跟我們斷交沒有什麼稀奇，未來幾年可能只剩四、五個邦交國。（記者劉信德攝）

    總統府資政辜寬敏14日召開記者會，針對巴拿馬與中國建交一事發布看法，強調自從漢賊不兩立離開聯合國後，邦交國一直在減少，台灣早已是國際上的孤兒，現在巴拿馬跟我們斷交沒有什麼稀奇，未來幾年可能只剩四、五個邦交國。（記者劉信德攝）

  • 美國參議員柯頓對台巴斷交表示擔憂，並呼籲美國政府勿讓「侵略政權」對台灣予取予求。圖為2015年8月柯頓來台訪問期間，會晤時為民進黨總統參選人蔡英文。（資料照，民進黨提供）

    美國參議員柯頓對台巴斷交表示擔憂，並呼籲美國政府勿讓「侵略政權」對台灣予取予求。圖為2015年8月柯頓來台訪問期間，會晤時為民進黨總統參選人蔡英文。（資料照，民進黨提供）

  • 民進黨立委羅致政與王定宇昨直指，原駐巴拿馬大使劉德立離任回國升任外交部常次，駐巴大使曹立傑甫赴任，巴拿馬就驚傳斷交，情報研判有失，「誰是該負責的斷交大使？」立委認為外交部需檢討或調整此人事任命，並要求將劉德立「調離現職並接受調查」。（資料照）

    民進黨立委羅致政與王定宇昨直指，原駐巴拿馬大使劉德立離任回國升任外交部常次，駐巴大使曹立傑甫赴任，巴拿馬就驚傳斷交，情報研判有失，「誰是該負責的斷交大使？」立委認為外交部需檢討或調整此人事任命，並要求將劉德立「調離現職並接受調查」。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧洋蔥草蝦
好清爽✧涼拌牛肉
輕鬆煮✧薑絲小捲
米粉要先燙再炒！
轉寄

標題：06/15 各報重點新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月15日‧星期四‧丁酉年五月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.