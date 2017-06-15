06/15 各報重點新聞一覽

2017-06-15 06:40

自由時報

台巴斷交後 蔡政府備戰9月聯合國大會

台灣與巴拿馬斷交後，兩岸下一個外交戰場在九月召開的聯合國大會，政府相關部門近日已密集開會討論，據指出，對於今年聯合國的推案，「不會像去年那樣保守」，不排除會有動作，而蔡英文總統最終希望台灣能加入聯合國，但今年是否提案參與，「會是一個討論的方向」。

詳見台巴斷交後 蔡政府備戰9月聯合國大會。

兩岸情勢 辜寬敏：光對中國喊話沒有用

面對台巴斷交後的兩岸情勢，總統府資政辜寬敏昨天召開記者會，對於蔡英文總統就台巴斷交發表態度強硬的談話，辜肯定認為，「蔡英文發言完全和以前不同，我覺得很好。」但他認為光對中國喊話沒有用。

詳見兩岸情勢 辜寬敏：光對中國喊話沒有用。

中巴建交 美國務院：反對兩岸片面改變現狀

巴拿馬前天與中國建交，與台灣斷交，美國國務院昨對此表示，美國持續反對兩岸任何一方片面改變台海現狀的舉動，美國在兩岸關係的和平穩定上有深遠利益，敦促所有相關方展開有效對話，避免升高緊張或破壞穩定。美國參議員柯頓也對台巴斷交表示擔憂，並呼籲美國政府勿讓「侵略政權」對台灣予取予求。

詳見中巴建交 美國務院：反對兩岸片面改變現狀。

蘋果日報

倫敦12死74傷 27層公寓大火 如煉獄「無助母親 拋嬰兒下樓」

英國倫敦西部一棟有約600名住戶的27層樓公寓，昨凌晨發生惡夜大火，大樓因無中央警報器、逃生口被堵住，許多人逃生不及，抱著孩子在窗邊哭叫：「救我、救我的孩子！」兇猛大火約15分鐘吞噬大樓，求援者情急下從高樓層直接跳下或將嬰兒拋下，目擊者驚恐說「這是人間煉獄」、「911再現」。大火延燒10餘小時未熄，官方昨確定12死74傷，但大樓內仍有住戶受困，恐凶多吉少。

中國出賤招 打壓我5外館

中國打壓台灣無所不用其極。奈及利亞與中國年初施壓要求我駐奈國「中華民國商務代表團」改名、遷出奈國首都阿布加。政府官員昨透露，在中國持續施壓下，奈國明示不遷館就會有激烈動作，礙於台奈經貿因素，外交部衡量下決定改名為「台北貿易辦事處」，並遷至舊都拉哥斯。不過外交部昨也對奈國駐台商務辦事處採取對等措施，要求奈國駐台館處遷離台北市。

聯合報

台巴斷交效應… 兩岸金融往來喊卡

台巴斷交效應，在政府高層指示下，金融總會將不出席周日（18日）在廈門舉行的海峽金融論壇，包括證交所董事長施俊吉、華南金董事長吳當傑等公股董、總均奉命不得前往，原本想維持的兩岸金融往來熱度再被澆熄。

中共施壓 我5駐外代表處改名「台北」

除了挖角邦交國，中共對我方外交攻勢，也包括向各非邦交國政府施壓，要求我方的代表處不得使用「中華民國」與「台灣」頭銜，要改為「台北」。外交部透露，目前已更名或可能更名的，包括駐巴林、厄瓜多、杜拜、奈及利亞、約旦的外館。

中國時報

奈及利亞逼我外館改名遷館 外交部反擊 要求奈辦撤離台北

巴拿馬與我斷交，外界憂心骨牌效應。外交部亞西及非洲司長陳俊賢昨證實，目前有5非邦交國駐外辦事處，被大陸施壓要求改名，如續使用恐被要求拆牌。至於年初奈及利亞要我辦事處撤離首都阿布加，我外交部表示也將採「對等措施」，即要求對方撤出台北，目前雙方仍協商中。

包道格：下一個 聖露西亞

華府智庫卡內基國際和平基金會研究副總裁、前美國在台協會台北辦事處長包道格指出，巴中建交，說明台北方面對中國大陸的下個目標─台灣在加勒比海邦交國聖露西亞，要更加關切。