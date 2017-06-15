21縣市豪、大雨特報！明後天中南部影響劇烈

中央氣象局表示，今天受滯留鋒面及西南氣流影響，天氣仍非常不穩定。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-15 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（15日）仍受滯留鋒面及西南氣流影響，天氣非常不穩定，各地容易有陣雨或雷雨，尤其西半部地區甚至可能出現豪雨等級以上的降雨；氣象局今晨對全台21縣市（連江縣除外）發布大雨、豪雨特報。氣象局也提醒，週五、週六將是這波鋒面影響最劇烈的時候，尤其中南部地區降雨會更明顯。

氣象局表示，這波滯留鋒面及西南氣流影響時間較長，未來一週都受影響，另外，鋒面附近容易有雷雨胞發展，容易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等現象，且隨著鋒面移動，瞬間大雨的位置也會跟著移動，提醒大家出門一定要攜帶雨具。

溫度方面，因下雨的關係，今高溫約25到28度，低溫約23、24度，北部早晚有點涼意。中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將出現9到10級強陣風，沿海地區風浪亦較大。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及外島地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 28 28 ~ 31 30 ~ 33 29 ~ 31

今日各地天氣預報。（取自氣象局網站）

氣象局今晨對全台21縣市（連江縣除外）發布大雨、豪雨特報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為中量級，澎湖為過量級。（取自氣象局網站）