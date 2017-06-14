梅雨滯留鋒面來襲 批發菜價上漲4成

2017-06-14 23:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨滯留鋒面來襲，高雄果菜批發市場14日到貨量減少3成，比較6月2日上波鋒面來襲，平均菜價每公斤上漲超過4成，以葉菜類漲幅近1倍最多。

高雄果菜批發市場比較6月2日上波鋒面來襲，14日到貨量大減超過3成，從356噸減為238噸，平均菜價上漲超過4成，從每公斤近24元漲為近34元，以葉菜類從每公斤20元漲到37元，漲幅將近1倍最多，到貨量從近128噸減少為67噸。

漲幅最大的葉菜類是芫荽，從平均每公斤35元飆到260元，民眾常吃的小白菜從平均每公斤16元漲到58元、絲瓜類從平均每公斤48元漲為146元，漲幅均超過2倍。

值得一提的是，高麗菜、芹菜受氣候影響，供貨短少，包心白菜逢淡產期，且受天候影響，貨源減少，高麗菜從平均每公斤16元漲到28元、空心菜則從22元漲為42元。

高雄果菜批發市場表示，受滯留鋒面及西南氣流影響，各地氣候不穩定，因受先前雨害關係，蔬菜損傷多，近日又天氣不穩定，致災後復耕蔬菜生長不順利，14日供貨量較前日減少，雖然是休市後第2天，但由於到貨短縮，供給不及需求，菜價漲多跌少。

農業局指出，近期農民因預期災害心理搶菜，造成青黃不接，加上供需雙方預期心理，造成供貨量減少，導致菜價明顯上揚，後續亟待觀察；梓官農會表示，農會設有滾動式倉儲，儲存高麗菜、根莖類等300多噸，不影響營養午餐供應。