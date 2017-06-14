金酒中國「試釀」再發酵 議員質疑洩密

2017-06-14 23:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金酒公司赴中國「試釀」議題今天在金門縣議會再度發酵，議員陳滄江、陳玉珍等人連番猛攻，憂心金酒把「酒麴」帶往中國等於把核心技術「洩密」，一定追究到底；金酒強調，絕無核心技術外流的疑慮。

縣議員蔡春生針對金酒包材問題，對金酒新任總經理張鳴仁的「高聲答覆」，氣得丟出保溫杯「回應」，場面一度火爆、緊繃。

陳滄江日前於定期會引用中國媒體報導「金門縣政府考察團到朝陽考察」，強烈質疑金門縣長秘書黃世丞率團到東北考察的身分，並就金酒公司去年12月在當地酒廠實驗釀酒、與相關人員進行座談，究竟是誰同意？金酒的核心技術怎可帶到中國酒廠合作試釀？強烈質疑金酒洩密。

金酒公司日前曾召開記者會「釋疑」，仍未獲得部分議員滿意，並被指出多處似是而非的言論，議員再於今天臨時會火力全開。

陳滄江等質疑，金酒僅提出從東北帶回60公升酒，卻未提及當初帶出去的酒麴有1600公斤，「是何居心」？陳滄江請教過資深製酒人員指出，1600公斤酒麴磚磨粉，投料1萬6000公斤高粱原料，至少可釀出60度高粱酒3200公升，與金酒所稱僅帶回金門的60公升差太多，那其它多釀出來的酒去哪裏？ 不禁令人懷疑酒麴沒用完、留在東北酒廠！

陳玉珍表示，金酒公司坦承，「試醸」的決定來自於縣長陳福海所領導的政策小組，這和金酒之前對外所說，是技術部門「由下而上」的建議前後不同。

陳玉珍表示，當初政策小組開會的內容，主要是討論金酒產銷失衡、生產遠大銷售該如何解決的會議，怎麼會做成要研究到東北試醸設廠？是否幕後還有不為人知的內情，一定要追查到底。

金酒表示，東北兩廠試釀，酒麴均已用完，共帶回60公升酒品進行相關數據檢測及留樣；但因製程、窖池及設備不同，所以產酒率相較於金門兩廠偏低。

「雙陳」外，議員許建中、歐陽儀雄、洪鴻斌、李應文等人也發言，蔡春生另問及金酒公司包材時，不能認同相關人員的處理方式，質問7日就任金酒總經理的張鳴仁「如果是自己的公司有這樣的人會用嗎？」，張疑為同仁抱屈，忽然「理直氣壯」的用手指並高分貝答覆「我會用他」，現場空氣一度凝結。

此舉引來蔡春生及多位議員不滿，蔡春生怒擲桌上保溫杯，更讓氣氛陷入緊繃，最終在多人緩頰下，暫時結束尷尬。

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