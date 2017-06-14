工銀亞洲香港電競音樂節 夏日香江很有勁！

2017-06-14 23:28

〔記者莊士賢／台北報導〕今夏的香港很熱鬧！結合電競、音樂、美食的「工銀亞洲香港電競音樂節」將於8月活力登場，帶給旅人不一樣的夏遊香江樂趣。香港旅遊發展局也推薦夏日狂歡慶典、微醺沁涼夜生活、極致消暑創意冰品、瘋買時尚潮物、尋訪無敵海景等五大消暑體驗，讓旅人體驗不同的夏日香港風情。

今年首次舉辦的「工銀亞洲香港電競音樂節」，將於8/4～8/4在中環海濱熱鬧登場，為期3天的活動集合電競、音樂、美食等不同元素，為夏日的香港增添青春活力氣息。活動包含英雄聯盟王者回歸世界邀請賽、SMTOWN SPECIAL STAGE in HONG KONG、Festival Zone等部分，英雄聯盟王者回歸世界邀請賽邀請多位來自歐洲、中國及台港澳等地區的《英雄聯盟》職業聯賽戰隊前成員參加；SMTOWN SPECIAL STAGE in HONG KONG則邀請SUPER JUNIOR - D&E、SUPER JUNIOR – YESUNG、SHINee、EXO、Red Velvet等受歡迎韓國明星至香港表演。

香港旅遊發展局也蒐羅香港10區共200個香港夏日熱點，並推出今夏香港五大消暑瘋玩體驗，包含夏日狂歡慶典、微醺沁涼夜生活、極致消暑創意冰品、瘋買時尚潮物、尋訪無敵海景，讓旅人體驗不一樣的夏日香港。其中，夏日狂歡慶典部分，除了今年首度舉辦的電競音樂節之外，還有蘭桂坊啤酒音樂節、迪士尼樂園推出的「Marvel夏日超級英雄」主題活動等一連串夏季活動。

搶攻夏日旅遊市場商機，旅行業者也推出優惠活動，如雄獅旅遊推出香港3天2夜自由行3888元起（未稅）、可樂旅遊推宜必思酒店買1送1，3天2夜兩人同行9999元起（未稅）、百威旅遊以新開幕的嘉里酒店為主打推3天2夜9999元起（未稅）。