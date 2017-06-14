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別信偏方！魚刺卡喉硬吞飯 結果住進加護病房

2017-06-14  22:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕喉嚨卡到魚刺，很多人會喝醋、大口吞飯，耳鼻喉科醫師強調這是完全錯誤的做法，喝醋會讓喉嚨腫起來，增加醫師夾魚刺的困難度；吃飯硬吞可能讓魚刺擠到食道，反而得全身麻醉用食道鏡夾出，還曾有患者因此刺破頸動脈大出血。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨指出，吃到魚刺卡到喉嚨是耳鼻喉科急診最常見的情形，10個魚刺卡喉，有9成不是吃飯就是喝醋，結果弄巧成拙，傷勢更嚴重，也有人喝了半瓶醋，魚刺仍不動如山，喉嚨卻腫起來。

魚刺卡在喉嚨，黃承楨說一般只要局部麻醉就能夾出魚刺，但患者想喝醋把魚刺溶解，這不但不可能，醋會刺激喉嚨導致腫脹，增加夾魚刺的困難度，如果吞飯，魚刺可能跑到食道卡住，則必須進開刀房全身麻醉用食道鏡夾出。

而且魚刺卡在食道久了，還會造成食道破洞、縱膈腔發炎，有敗血症風險，而且頸部有很多重要神經血管，如果魚刺刺破受傷，可能細菌感染產生膿包還會壓迫氣管，造成呼吸困難，千萬不可小覰。

黃承楨說，曾有患者喉嚨卡到3公分魚刺卻硬吞飯，魚刺跑到食道，插進頸動脈，開刀手術夾出魚刺後，頸動脈破裂造成血腫，之後又開刀清除出血，送進加護病房住了2星期。

黃承楨提醒，魚刺卡喉不分大小，不要使用偏方喝醋、吞飯，或是用手挖、催吐，要立刻就醫耳鼻喉科或急診，也提醒除了魚刺，像啃雞骨頭、戴假牙等都要小心，也遇過有喉嚨卡住整支雞脖子和假牙。

另外如果覺得喉嚨只是有點痛，不確定是否被魚刺卡住，可先吃軟或冷的食物，像稀飯、牛奶，因為大部分被魚刺刮傷喉嚨，會覺得卡卡、痛痛的，9成的人一天就會改善，如果一天後仍有症狀，就建議到耳鼻喉科檢查，如果持續2、3天，喉嚨愈來愈痛或發燒，更要進一步就醫，是否刺傷感染或其他問題。

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  • 魚刺卡到喉嚨，醫師提醒不要使用偏方，要馬上就醫。（情境照，圖中人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）

    魚刺卡到喉嚨，醫師提醒不要使用偏方，要馬上就醫。（情境照，圖中人物與本文無關，記者蔡淑媛攝）

  • 一般卡在喉嚨的魚刺，耳鼻喉科醫師使用內視鏡就能夾出。（記者蔡淑媛攝）

    一般卡在喉嚨的魚刺，耳鼻喉科醫師使用內視鏡就能夾出。（記者蔡淑媛攝）

  • 婦人被3公分的魚刺卡到喉嚨，吞飯後跑到食道插到頸動脈。（記者蔡淑媛翻攝）

    婦人被3公分的魚刺卡到喉嚨，吞飯後跑到食道插到頸動脈。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 魚刺卡喉嚨。（記者蔡淑媛翻攝）

    魚刺卡喉嚨。（記者蔡淑媛翻攝）

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