| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》印尼頂級超級賽 王子維爆冷擊敗傳奇名將林丹
 首頁 > 生活

洗手台殺人！ 師傅說挑這種的才安全...

2017-06-14  22:49

〔記者王捷／台南報導〕台南夘（音同院）姓男子離奇死在浴室中，警方依據現場狀況初步研判，懷疑夘男可能是用手壓了洗手台，洗手台掉落後，才造成雙腳腳踝處有深可見骨的割傷，裝潢公司與衛浴用品店家都表示，其實洗手台碎裂，9成都是人為因素，如果不擠壓洗手台，依據現在工法，洗手台不容易突然破開或掉落。

裝潢公司老闆許漢章說，目前常見，也最危險的洗手台，就是夘家的洗手台，這種簡易洗手台後面只有兩根螺絲固定，所以相當危險，加上有些民眾常會擠壓洗手台，除了會讓螺絲容易鬆脫外，還會擠壓陶瓷，讓陶瓷出現裂痕破碎。

龍天下衛浴代理商陳炳華說，洗手台會掉下來，大多是因為重壓，有的是因為老舊導致螺絲鬆動、也有可能是環境潮濕，導致螺絲生繡，最好在簡易洗手台下裝俗稱「長、短腳」的瓷腳防護，瓷腳是一層陶瓷結構會包覆水管，也會鎖在牆面上多少能阻止洗手台掉落，半瓷腳是懸空的，長瓷腳則會連到地面上。

陳炳華說，還有一種洗手台下有支架支撐，這個也很安全，但是市面上比較少見，目前是流行檯面式的洗手台，是洗手台與儲物櫃結合，因此安裝時與牆壁的結合面積大，相對比較安全，不過要裝設檯面式洗手台，浴室空間要很大。比較符合一般家庭的洗手台，又相較安全的，還是在簡易洗手台下加裝瓷腳，讓安全多一層保障。

廣告
  • 裝潢公司老闆許漢章說，目前常見的簡易洗手台，只靠兩根螺絲固定，相當危險。（記者王捷翻攝）

    裝潢公司老闆許漢章說，目前常見的簡易洗手台，只靠兩根螺絲固定，相當危險。（記者王捷翻攝）

  • 瓷腳分為半瓷腳與長瓷腳，半瓷腳懸空、長瓷腳會連到地面。（記者王捷攝）

    瓷腳分為半瓷腳與長瓷腳，半瓷腳懸空、長瓷腳會連到地面。（記者王捷攝）

  • 有支架的洗手台比瓷腳安全，但比較不常見。（記者王捷攝）

    有支架的洗手台比瓷腳安全，但比較不常見。（記者王捷攝）

  • 目前流行檯面式的洗手台，由於與壁面的結合面積較大，因此相對安全。（記者王捷攝）

    目前流行檯面式的洗手台，由於與壁面的結合面積較大，因此相對安全。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 洗手台
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：洗手台殺人！ 師傅說挑這種的才安全...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.