洗手台殺人！ 師傅說挑這種的才安全...

2017-06-14 22:49

〔記者王捷／台南報導〕台南夘（音同院）姓男子離奇死在浴室中，警方依據現場狀況初步研判，懷疑夘男可能是用手壓了洗手台，洗手台掉落後，才造成雙腳腳踝處有深可見骨的割傷，裝潢公司與衛浴用品店家都表示，其實洗手台碎裂，9成都是人為因素，如果不擠壓洗手台，依據現在工法，洗手台不容易突然破開或掉落。

裝潢公司老闆許漢章說，目前常見，也最危險的洗手台，就是夘家的洗手台，這種簡易洗手台後面只有兩根螺絲固定，所以相當危險，加上有些民眾常會擠壓洗手台，除了會讓螺絲容易鬆脫外，還會擠壓陶瓷，讓陶瓷出現裂痕破碎。

龍天下衛浴代理商陳炳華說，洗手台會掉下來，大多是因為重壓，有的是因為老舊導致螺絲鬆動、也有可能是環境潮濕，導致螺絲生繡，最好在簡易洗手台下裝俗稱「長、短腳」的瓷腳防護，瓷腳是一層陶瓷結構會包覆水管，也會鎖在牆面上多少能阻止洗手台掉落，半瓷腳是懸空的，長瓷腳則會連到地面上。

陳炳華說，還有一種洗手台下有支架支撐，這個也很安全，但是市面上比較少見，目前是流行檯面式的洗手台，是洗手台與儲物櫃結合，因此安裝時與牆壁的結合面積大，相對比較安全，不過要裝設檯面式洗手台，浴室空間要很大。比較符合一般家庭的洗手台，又相較安全的，還是在簡易洗手台下加裝瓷腳，讓安全多一層保障。