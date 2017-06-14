| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》印尼頂級超級賽 王子維爆冷擊敗傳奇名將林丹
 首頁 > 生活

榜單也要個資保護 家長：造假如何查證？

2017-06-14  22:18

〔記者王捷／台南報導〕自從個人資料保護法施行後，政府、司法機關對足以辨識民眾身分的特徵，都要避免對外公布，但有基層警員說，個資法執行，尤其對「壞事」更顯著，嫌犯的姓名、臉部都要去識別化，但一說到好事，卻沒人提到個資法；不過台南一間補習班榜單，貫徹個資法實施，除了學童姓名不完整外，也不公布學校名稱，但有機長質疑，若補習班造假，拿假榜單當廣告，那家長又要如何查證？

隱藏學生姓名，只公布分數的補習班指出，公布學童的姓名，雖然有鼓勵的性質，但是也有家長會介意，如此學生將沒有隱私，其他學生看到比後被比較也不好，因此才會將榜單去識別化，至於榜單若造假，家長該如何查證？補習坦承不曉得該怎麼辦，只能用道德約束，但該補習班絕對沒有造假。

為何補習班能公布榜單？有補習班老師透露，其實在公布榜單前，補習班早已簽好「賣身契」，會跟成績好的同學協議，如果考到特定分數，補習班就會發獎金，不過同學的名字、學校與分數將讓補習班做招生用，但不會說這麼明，只會向同學告知補習班會找地方「公布」。

另外，假榜單一事，補教老師也承認，這在補教界行之有年，通常都是同業互相舉發，比如A同學在甲補習班補了一個月，之後換到乙補習班最後考上醫科，有時候甲補習班也會以「A同學甲班一個月」為由，製作榜單，表面上是恭喜A同學，實際上卻是拿來打廣告。

律師洪銘憲指出，在學生不同意的前提下，補習班不能公布學生姓名，否則違反個資法，不過部分補習班會要求學生在進入補習班前，簽某些同意使用姓名、學校與分數的合約，如此可能就不會違反個資法。

廣告
  • 補習班公布榜單，落實個資法，保護學生姓名、學校不外露，不過有家長質疑，若榜單造假家長也無法查證。（記者王捷攝）

    補習班公布榜單，落實個資法，保護學生姓名、學校不外露，不過有家長質疑，若榜單造假家長也無法查證。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 個資法 放榜 榜單 補習班
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：榜單也要個資保護 家長：造假如何查證？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.