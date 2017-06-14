榜單也要個資保護 家長：造假如何查證？

2017-06-14 22:18

〔記者王捷／台南報導〕自從個人資料保護法施行後，政府、司法機關對足以辨識民眾身分的特徵，都要避免對外公布，但有基層警員說，個資法執行，尤其對「壞事」更顯著，嫌犯的姓名、臉部都要去識別化，但一說到好事，卻沒人提到個資法；不過台南一間補習班榜單，貫徹個資法實施，除了學童姓名不完整外，也不公布學校名稱，但有機長質疑，若補習班造假，拿假榜單當廣告，那家長又要如何查證？

隱藏學生姓名，只公布分數的補習班指出，公布學童的姓名，雖然有鼓勵的性質，但是也有家長會介意，如此學生將沒有隱私，其他學生看到比後被比較也不好，因此才會將榜單去識別化，至於榜單若造假，家長該如何查證？補習坦承不曉得該怎麼辦，只能用道德約束，但該補習班絕對沒有造假。

為何補習班能公布榜單？有補習班老師透露，其實在公布榜單前，補習班早已簽好「賣身契」，會跟成績好的同學協議，如果考到特定分數，補習班就會發獎金，不過同學的名字、學校與分數將讓補習班做招生用，但不會說這麼明，只會向同學告知補習班會找地方「公布」。

另外，假榜單一事，補教老師也承認，這在補教界行之有年，通常都是同業互相舉發，比如A同學在甲補習班補了一個月，之後換到乙補習班最後考上醫科，有時候甲補習班也會以「A同學甲班一個月」為由，製作榜單，表面上是恭喜A同學，實際上卻是拿來打廣告。

律師洪銘憲指出，在學生不同意的前提下，補習班不能公布學生姓名，否則違反個資法，不過部分補習班會要求學生在進入補習班前，簽某些同意使用姓名、學校與分數的合約，如此可能就不會違反個資法。