劇組人員墾丁腦溢血 醫院嘆缺急重症醫療及後送

2017-06-14 22:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名電影劇組工作人員，12日晚上在墾丁拍戲後，突然發生嚴重腦溢血昏迷，恆春旅遊醫院初步診療後，因沒有神經外科能即刻處置，經轉送東港醫院後，13日下午仍不治辭世，院方大嘆恆春半島急重症醫療的不足，期盼未來政府能優先改善後送時間及急重症醫療團隊。

據了解，這起事件發生在12日晚間7點多，王姓劇組人員在墾丁大街拍戲，收工後和17歲女兒到大街買鹹酥雞吃，後來在搬東西時頭暈跌坐在地，現場工作人員見狀趕緊為他做CPR搶救，並送往恆春旅遊醫院急救，院方檢查後確認必須腦部手術，只能轉送東港安泰醫院。

「顱內出血在恆春半島只有後送一途。」恆春旅遊醫院副院長陳明智表示，疑似高血壓造成腦溢血的王姓劇組人員晚間約10點30分到院後，經過院內緊急斷層、X光及抽血分析，確認是嚴重顱內出血必須進行腦部手術，但恆春半島沒有任何神經外科團隊，只能在晚間11點15分將患者插管轉往東港，約隔日0點20分抵達安泰醫院。

陳明智說，類似這起高血壓造成腦溢血或車禍創傷的顱內出血，都必須要搶時間作手術，恆春半島多年來始終沒有進行腦部手術的神經外科團隊，院方過去曾多次爭取，卻找不到願意常駐的急重症醫療團隊，目前顱內出血案例只能轉送他院，依105年為例，每月平均因缺神經外科轉出約9人，全年有101起案例，長久之計是發展並加強急重症搶救能力。

除了急重症醫療不足，後送時間也是半島醫療的痛，陳明智指出，已這起腦溢血案例來說，救護車在沒車的深夜時段，從恆春抵達東港的大型醫院，仍須一小時左右，如果遇上旅遊旺季的車禍腦傷或患者，塞車恐將延誤更多時間，居民目前爭取的「空勤駐點恆春機場」確實有助縮短後送時間，期盼政府在急重症團隊進駐前，能幫助恆春半島醫療平權。