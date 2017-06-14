桃園楊明國中6學生 挑戰1000公里神州圓夢之旅

楊明國中6名學生挑戰1000公里神州圓夢公益之旅。（記者李容萍攝）

2017-06-14 21:50

〔記者李容萍／桃園報導〕「沒問題，我們可以完成！」桃園市楊明國中單車天使社團的6位男學生，今年暑假計畫前往浙江挑戰14天1000公里自行車旅程，其中3人是特教生，雖然有肢體或學習等不同的障礙，但是他們有信心一定能克服難關完成挑戰。

楊明國中校長田應薇說，該校單車天使社團除指導成員騎自行車的技能，也培養溝通表達的能力，此次獲得萬能科技大學、治平高中攜手幫忙訓練學生，強化學生原本不足的自信心，包括3名特教生也接受同樣的訓練，有信心可以通過所有挑戰。

治平高中輔導主任鄧光志用電影「練習曲」台詞鼓勵學生：「有些事現在不做，一輩子都不會做了」，建議學生想像即將轉動的自行車車輪穿越浙江的畫面，享受風景享受人文，雖然會很累但心靈會是滿滿感動。

具有國家級自由車裁判證的萬能科大教授李詩賓也說，1000公里公益騎行可以讓學生勇於挑戰自我，也鼓舞更多兩岸的青少年朋友追尋夢想。

單車天使創辦發起人楊民忠表示，單車天使是以體育騎行方式的兩岸公益騎行活動，2012年開始至今累積讓台灣175位學生圓夢，今年活動7月21日開始為期14天，入選的有台北家扶中心、新北市大同育幼院、桃園楊明國中、花蓮三民國中、南投信義國中合計37位學生參加，計畫和對岸15名青少年騎護志願者一起騎行從浙江玉環出發，經上海松江、閔行、金山、崇明、蘇州陽澄湖，14天騎行1000公里。