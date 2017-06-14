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清淡飲食卻高血脂血糖 營養師：水果太甜惹的禍

2017-06-14  21:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕現在的水果愈來愈甜，營養師指出現代人健康殺手攝取糖份過高，已經超過油脂對人體的負擔，外食族三餐、飲調味添加糖份很高，加上吃進過量、過甜的水果，過多的糖會轉化會脂肪屯積，導致肥胖、糖尿病、心血管疾病等影響人體健康。

康善基金營養師閻靜玉指出，人體一天攝取糖份不可超過五十毫克，長期攝取過量不但變成脂肪，也使用血脂過高，而且胰島素分泌代謝糖份，敏感度也會降低，葡萄糖受度下降，無法代謝糖類，引發高血糖，罹患糖尿病。

閻靜玉說，很多人自認清淡飲食少油，血糖、血脂卻不斷升高，或是居高不下。殊不知是吃了過量太甜的水果，但也不能矯枉過正，水果仍有蔬菜沒有的維生素、礦物質、纖維素，仍必須吃水攝取營養，如果覺得太甜，可減量食用。

根據國人健康飲指引，閻靜玉建議，大人每天應攝取兩份的水果（一份為拳頭大或一碗的量）兒童則為兩份，但不是一次吃完，而是分次食用，以免血糖太高，另針對糖尿病患者也是兩份，避免在餐後食用，可選在餐與餐之間。

閻靜玉也提醒現在水果追求甜度，糖份不但過高，也失去水果原有風味，其實不用一味追求水果很甜，酸酸甜甜更有，她也提醒像香蕉、西瓜、荔枝升糖指數高，糖尿病患者更要酌量食用。

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  • 營養師提醒吃水果應酌量食用，避免吃下過多糖份。（記者蔡淑媛翻攝）

    營養師提醒吃水果應酌量食用，避免吃下過多糖份。（記者蔡淑媛翻攝）

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