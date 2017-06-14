食藥署自行研發檢驗劣油技術 豋國際期刊

食藥署花了1年時間研發出全新的鑑別技術，可檢驗豬油中是否含「植物固醇」，作為是否混摻非法油品依據。（食藥署提供）

2017-06-14 20:19

〔記者吳亮儀／台北報導〕3年前爆發劣油食安風暴，如何檢驗出油品摻假或混油變成關鍵，食品藥物管理署耗時1年研究，研發新的鑑別技術，可即時檢測豬油中是否混摻植物成分。

劣油事件源於地下油行業者郭烈成收購使用過之廢油，於地下油廠精煉後，再賣給強冠公司製造成全統香豬油等產品販售，隨後引發一連串油品食安風暴。

食藥署花了1年時間研發出全新的鑑別技術，可檢驗豬油中是否含「植物固醇」，作為是否混摻非法油品依據。

食藥署研究檢驗組科長廖家鼎說，植物固醇是植物主要成分之一，動物不會產生植物固醇，只會透過攝食植物而累積微量植物固醇在身體脂肪中，而來自夜市及餐飲業的廢棄回收油，通常因烹煮過植物食材，具高量植物固醇，若混摻到豬油中，會使豬油的植物固醇含量顯著提高。

廖家鼎說，用這原理開發以植物固醇作為鑑別指標的檢驗方法，來評估食用豬油中是否混摻含植物成分的油品，舉例來說，若在食用豬油裡頭檢驗出高含量的植物固醇，那就非常可能混摻了一些含植物成分的廢回收油。

廖家鼎說，以「植物固醇」做為鑑別指標為國際間首次發現，這項研究成果獲國際肯定，已刊登國際期刊《Food Control》。