史上首次全鎮建醮 竹山17所學校停課惹風波

2017-06-14 20:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山建鎮300多年來，首次全鎮性建醮活動，將在10月23日至27日（農曆9月4日至8日）登場，全鎮合計17所國中小學校將配合建醮停課，且今年暑假也將提早1週開學進行補課，引發部分民眾反彈，並質疑縣府有偏袒宮廟之嫌，縣府解釋表示，這是經各校調查後，基於「少數服從多數」原則所做的決定，駁斥重宮廟輕教學之說。

此次建醮活動，係由供奉關聖帝君的克明宮發起的，因88年宮廟完成整建後，尚未辦理安座落成活動，便遭921大地震重創，廟方被迫只好再募款進行重建工程。

惟完工後，打算在今年舉辦安座落成儀式時，供奉文昌帝君的文昌書院、天上聖母的連興宮、開漳聖王武德宮、開台聖王沙東宮、城隍爺靈德廟、觀音菩薩重興岩、玄天上帝相天宮、廣惠聖王廣安宮等8大宮廟，因有感於天災人禍迭傳，遂決定攜手同心舉辦建醮活動，怎料，因調整課程一事衍生枝節。

克明宮管理委員會主委楊非武說，建醮活動內容相當多元，連學校學生才藝也在其中，且還有遶境及布袋戲、歌仔戲等傳統戲曲演出，恐對環境、交通造成影響，才透過公所向縣府陳情，希望活動期間鎮內國中小學生能停課。

竹山鎮總共有4所國中及13所國小，縣府教育處受理陳情後，便函文各校進行意見調查，竹山國中校長李志慶、竹山國小校長鄒庚辛等人表示，校方除了透過導師及各種場合向學生說明建醮活動以外，也特別召開家長委員會討論，絕大多數家長認為，建醮活動可強化社區之間向心力，尤其，此次9大宮廟所供奉的主神均不一樣，對學生而言，更別具宗教、民俗文化傳承的意義。

南投縣府教育處長李孟珍指出，每件事都有正反兩面，不可能做到人人滿意，便只能尋求最大公約數為基準，此次建醮活動便是如此，並強調，因考量學生受教權益與品質，才會透過意見調查做出調整措施，竹山鎮各國中小學校將在8月23日至29日期間，提早開學並因醮典停課先進行補課事宜。