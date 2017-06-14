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史上首次全鎮建醮 竹山17所學校停課惹風波

2017-06-14  20:11

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山建鎮300多年來，首次全鎮性建醮活動，將在10月23日至27日（農曆9月4日至8日）登場，全鎮合計17所國中小學校將配合建醮停課，且今年暑假也將提早1週開學進行補課，引發部分民眾反彈，並質疑縣府有偏袒宮廟之嫌，縣府解釋表示，這是經各校調查後，基於「少數服從多數」原則所做的決定，駁斥重宮廟輕教學之說。

此次建醮活動，係由供奉關聖帝君的克明宮發起的，因88年宮廟完成整建後，尚未辦理安座落成活動，便遭921大地震重創，廟方被迫只好再募款進行重建工程。

惟完工後，打算在今年舉辦安座落成儀式時，供奉文昌帝君的文昌書院、天上聖母的連興宮、開漳聖王武德宮、開台聖王沙東宮、城隍爺靈德廟、觀音菩薩重興岩、玄天上帝相天宮、廣惠聖王廣安宮等8大宮廟，因有感於天災人禍迭傳，遂決定攜手同心舉辦建醮活動，怎料，因調整課程一事衍生枝節。

克明宮管理委員會主委楊非武說，建醮活動內容相當多元，連學校學生才藝也在其中，且還有遶境及布袋戲、歌仔戲等傳統戲曲演出，恐對環境、交通造成影響，才透過公所向縣府陳情，希望活動期間鎮內國中小學生能停課。

竹山鎮總共有4所國中及13所國小，縣府教育處受理陳情後，便函文各校進行意見調查，竹山國中校長李志慶、竹山國小校長鄒庚辛等人表示，校方除了透過導師及各種場合向學生說明建醮活動以外，也特別召開家長委員會討論，絕大多數家長認為，建醮活動可強化社區之間向心力，尤其，此次9大宮廟所供奉的主神均不一樣，對學生而言，更別具宗教、民俗文化傳承的意義。

南投縣府教育處長李孟珍指出，每件事都有正反兩面，不可能做到人人滿意，便只能尋求最大公約數為基準，此次建醮活動便是如此，並強調，因考量學生受教權益與品質，才會透過意見調查做出調整措施，竹山鎮各國中小學校將在8月23日至29日期間，提早開學並因醮典停課先進行補課事宜。

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  • 南投縣竹山鎮建醮活動，係由克明宮聯合8家宮廟一起舉辦，全鎮國中小學校在醮典活動期間全部停課。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮建醮活動，係由克明宮聯合8家宮廟一起舉辦，全鎮國中小學校在醮典活動期間全部停課。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣竹山鎮各國中小學校均收到縣府配合建醮停課補課事宜的公文。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣竹山鎮各國中小學校均收到縣府配合建醮停課補課事宜的公文。（記者謝介裕翻攝）

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