「台灣警察的秘密武器」 小警犬剛滿月萌國外去了！

新北市警察局日前增添了6名新成員，小警犬上週剛過滿月，不只融化大批網友，還登上外媒。（圖擷取自NPA署長室）

2017-06-14 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕新北市警察局日前增添了6名新成員，小警犬上週剛過滿月，臉書「NPA署長室」則在網路上公布這史上最「萌」消息，不只融化大批網友，就連外媒也爭相報導，6隻小萌犬才剛滿月就紅到國外去了！

《每日郵報》以「史上最可愛警犬」為題，報導新北市這6隻小警犬，內容除了介紹牠們的名字、品種外，還稱牠們是台灣警察的秘密武器，同時也介紹未來他們的工作則包含緝毒以及血跡偵蒐。

外媒《Metro》也在報導中指出，這些可愛、迷你的小狗，不是一般的小狗，牠們是台灣警隊最重要的警犬，雖然他們才剛滿月，但台灣警察部門已經看到狗狗們的潛力，未來他們將進行一連串的訓練，將被培育成緝毒犬以及血跡偵蒐犬。

新北市警察局日前增添了6名新成員，小警犬上週剛過滿月，不只融化大批網友，還登上外媒。（圖擷取自NPA署長室）

新北市警察局日前增添了6名新成員，小警犬上週剛過滿月，不只融化大批網友，還登上外媒。（圖擷取自NPA署長室）