中國學生到台校「孔子行腳」 台校：他們學到自由與素養

2017-06-14 21:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕兩岸關係因巴拿馬跟台灣斷交而急速冷凍，是否影響台灣師範大學將於7月展開的「孔子行腳」活動？備受外界矚目。高雄市鳥松國中校長黃永璋認為，中國學生到台灣反而感受到自由的重要與優質的國民素養，校方肯定這項活動，「展開雙臂歡迎他們」。

黃永璋強調，有位復旦大學的男學生數年前到校服務的第一晚就說：「台灣真固執，怎麼不回歸祖國？」校方不動聲色，但他體驗城市文化小旅遊及學校志工熱情接待後，這位中國學生臨別時擁抱黃永璋說：「我感受到自由的氛圍，也看到優質的國民素養，台灣真好！」

「青年踏尋孔子行腳計畫」由台師大發起，結合台灣、大陸、香港、澳門的大學生，效法孔子教育精神，踏上兩岸四地偏鄉進行課業輔導服務，參加學生從2010年的100人增加到今年372人，台灣120人、中國與港澳252人，包括北京大學、清華大學、香港中文大學及澳門大學等25所國際知名學府。

今年有12縣市的19所國中搭配活動，以高雄及台南各3所最多，高雄為鳥松國中、寶來國中及路竹高中，將於7月8日抵達、7月15日離校，大學生全都住在學校，白天上課，晚間參加校方安排的活動。

對於中國大學生是否會對台灣國中生文化滲透？路竹高中校長陳弘裕強調，「校方無預設立場，對自己的孩子有信心。」寶來國中校長蔡嘉興也說：「完全不涉及政治意識，著重以趣味活動提升孩子的學習興趣。」校方安排中國學生體驗原住民及溫泉文化，讓他們印象深刻。

黃永璋強調，台灣校園落實「垃圾分類」，以及友善對待身心障礙學生的特殊教育，讓中國學生驚嘆不已。中國學生的教學跟政治無關，以那位復旦學生為例，他雖是共產主義相關科系，但教國中生武術，從未在課程中談論政治。