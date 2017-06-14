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土城珍貴老榕樹待審查 竟離奇「被移除」

土城區逾30年的老榕樹，提報為「珍貴樹木」審查後，竟離奇「被消失」，遭人連根剷除遷移。（記者張安蕎攝）

2017-06-14  20:16

〔記者張安蕎／新北報導〕土城區金城路2段1棵逾30年的老榕樹，為當地社區居民的共同回憶，去年7月民眾將之提報為「珍貴樹木」，未料新北市府尚未審查，老榕樹竟在本月10日遭人連根拔除、不見蹤影，宛如「古蹟自焚」般離奇，市府已展開調查，將對非法移植行為人開罰。

這棵老榕樹直徑93公分、樹圍292公分，兩個成人無法雙手環抱，高度達兩層樓，符合珍貴樹木資格，老樹遭移除後，周邊雜草也已整為平地，並以鐵皮圍籬包圍。

土城護樹聯盟成員洪郁凱指出，因老樹鄰近土城重劃區，他擔憂未來恐因開發案而遭移除，去年7月將之提報為珍貴樹木，沒想到尚未審查，老樹就真的「被移除」，一旁另有1棵更大的老樹，也正待珍貴樹木審查，恐怕亦有移除危機。

新北市政府綠美化環境景觀處處長謝宏偉表示，因老樹位於私有地，據傳是因地主為進行開發而移除，已移植到新店山區，該樹上雖尚無珍貴樹木身分，仍可依樹木保護自治條例規定，公私有土地上樹幹直徑大於60公分的喬木，遷植未提出申請，可開罰新台幣3千元以上至最高5萬元罰鍰，並命其限期改善。

事實上，一旦列入珍貴樹木，地主欲修剪枝葉、移植樹木等都需報請景觀處同意，事後還會派員檢查有無妨礙樹木生長的不當行為，若地主欲進行開發，也應提出相關計畫，且景觀處可要求申請人變更設計，令不少地主不願自家樹木遭列管。

謝宏偉說明，列管珍貴樹木，不需地主同意，但地主可提出異議或訴願，經審議仍可能撤銷珍貴樹木資格，另外，地主如因樹木遭列管而受損失，可提出相關事證，由政府予以適當補償。

他強調，未來將派員加強巡查，避免待審查的珍貴樹木再發生「被移除」的憾事。

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  • 老榕樹高度達兩層樓，為當地社區居民的共同回憶。（記者張安蕎攝）

    老榕樹高度達兩層樓，為當地社區居民的共同回憶。（記者張安蕎攝）

  • 老樹遭移除後，土地已被鐵皮圍籬包圍。（記者張安蕎攝）

    老樹遭移除後，土地已被鐵皮圍籬包圍。（記者張安蕎攝）

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