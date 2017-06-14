寧願加錢也要看無碼A片！ 彰化業者接上百通客訴

2017-06-14 21:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕電視節目成人鎖碼頻道，在播放成人片時要不要在人體器官的第3點打馬賽克，昨（13日）起交由業者自主決定，新制上路不到48個小時，彰化縣1家有線電視系統業者，湧進上百通的客訴電話，客服人員接到手軟，民眾吵著「給我無碼，其餘免談！」客服人員被「魯」到受不了，反問「為何非要無碼不可？」

彰化縣共3家有線電視系統業者，新制上路，由於國內片源絕大多數來自日本，日本賣來台灣時，在人體性器官重點部位，事先都打馬賽克，以「有碼」賣給台灣片商，片商播放原版片源只能「有碼」播放。

這家系統業者客服部門，從昨天到今天為止，客訴內容大同小異，都是質疑業者剝奪收視戶「大飽眼福」的權益，故意不播放「無碼」的成人片，更有民眾氣沖沖拿著紙本法條，跑到公司服務台抱怨，要他額外付錢他都能接受，前提就是可以讓他在成人頻道看到「無碼」成人影片，「都可以播無碼了，為何還播有碼的？」

客服人員停頓一會，用平順的口氣反問對方，「為什麼一定要看無碼的？有碼的帶朦朧美反而更好！」對方改以撤機為由堅持看無碼。

公司明顯感受出這名親自臨櫃客訴的「大叔」，要看無碼成人片的意志堅定，轉而求助成人片的台灣供應商，供應商電話向對方解釋，日本原版片就是有打馬賽克處理過的影像，加上，系統業者同意，明天（15日）凌晨0時的深夜時段播放無碼的成人片，對方帶著期待的心情離去。

1名該公司高階業務幹部說，之前，國外運動頻道無故斷訊3天，連1通客訴電話都沒有，新制開放不到1天，客訴電話接不完，現階段不是公司不播放而是片源的問題，國家通訊傳播委員會（NCC）沒有想好配套措施，大幅鬆綁鎖碼頻道播放性器官畫面需打馬賽克的規定，造成系統業者尋找片源的困擾。